Масштабное ДТП в Китае: погибли 36 человек

В результате ДТП в китайской провинции Цзянсу 36 человек погибли на месте происшествия, еще 36 человек получили ранения, сообщает "Интерфакс".
В минувшую субботу на скоростном шоссе автобус, в котором находилось 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
Причиной маневра автобуса, приведшего к аварии, по данным предварительного расследования, стало лопнувшее переднее колесо.
После спасательных операций 35 пострадавших были госпитализированы, девятеро из них получили серьезные травмы. Еще один человек был выписан из больницы сразу после обследования.