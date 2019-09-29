Масштабное ДТП в Китае: погибли 36 человек

В минувшую субботу на скоростном шоссе автобус, в котором находилось 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

После спасательных операций 35 пострадавших были госпитализированы, девятеро из них получили серьезные травмы. Еще один человек был выписан из больницы сразу после обследования.