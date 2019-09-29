Вс, 29.09.2019
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Масштабное ДТП в Китае: погибли 36 человек

ФОТО: twitter

В результате ДТП в китайской провинции Цзянсу 36 человек погибли на месте происшествия, еще 36 человек получили ранения, сообщает "Интерфакс".

В минувшую субботу на скоростном шоссе автобус, в котором находилось 69 пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Причиной маневра автобуса, приведшего к аварии, по данным предварительного расследования, стало лопнувшее переднее колесо.

После спасательных операций 35 пострадавших были госпитализированы, девятеро из них получили серьезные травмы. Еще один человек был выписан из больницы сразу после обследования.

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