Фото: в центре Таллинна открыли суперсовременный концертный зал

Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза, отметив, что в новом здании общей полезной площадью 6 000 кв метров концертный зал на 482 места, зрительный зал «блэк-бокс» на 130 зрительских мест и 21 новый учебный класс.

Здание построили за полтора года, его общая стоимость составила почти 12 млн евро.

Ленточку в субботу вечером торжественно перерезали президент Эстонии Керсти Кальюлайд и ректор Академии музыки и театра (ЕМТА) Ивари Илья. Затем состоялся праздничный концерт, на котором впервые было исполнено произведение эстонского композитора Тыну Кырвитса «Он говорит тихо».

Затем студенты отделения сценического искусства ЕМТА представили специально подготовленную к этому событию постановку «Поклон почитателям».

Проект нового концертного и театрального здания академии подготовило бюро AS Resand, авторы проекта Тойво Таммик и Март Рыук из архитектурного бюро Ansambel. Построили здание специалисты компании Nordlin Ehitus AS, надзор собственника осуществляла фирма Tallinna Linnaehituse AS.