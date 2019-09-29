Фото: в центре Таллинна открыли суперсовременный концертный зал
Академия музыки и театра Эстонии, отмечающая 100-летний юбилей, в субботу вечером открыла новейшее в Эстонии концертное и театральное здание.
Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза, отметив, что в новом здании общей полезной площадью 6 000 кв метров концертный зал на 482 места, зрительный зал «блэк-бокс» на 130 зрительских мест и 21 новый учебный класс.
Здание построили за полтора года, его общая стоимость составила почти 12 млн евро.
Ленточку в субботу вечером торжественно перерезали президент Эстонии Керсти Кальюлайд и ректор Академии музыки и театра (ЕМТА) Ивари Илья. Затем состоялся праздничный концерт, на котором впервые было исполнено произведение эстонского композитора Тыну Кырвитса «Он говорит тихо».
Затем студенты отделения сценического искусства ЕМТА представили специально подготовленную к этому событию постановку «Поклон почитателям».
Проект нового концертного и театрального здания академии подготовило бюро AS Resand, авторы проекта Тойво Таммик и Март Рыук из архитектурного бюро Ansambel. Построили здание специалисты компании Nordlin Ehitus AS, надзор собственника осуществляла фирма Tallinna Linnaehituse AS.
Финансировали проект Фонд регионального развития ЕС, фонд Капитал культуры и Академия музыки и театра Эстонии.