Вс, 29.09.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел

Видео: в Таллинне дети бросаются прямо под колеса автомобиля

Опасная ситуация на улице Эрика.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Кесклиннаское отделение полиции поделилось в соцсетях видео, на котором заснято, как дети резко выбегают на дорогу прямо перед машиной. К счастью, быстрая реакция водителя помогла избежать ДТП.

«Пожалуйста, регулярно говорите с детьми о безопасности, они забывают об этом. Будьте и сами хорошим примером», - пишет полиция в соцсетях.

Стражи правопорядка также выразили благодарность водителю за быструю реакцию.

Полиция отмечает, что запечатленная на видео улица Эрика является проблемным местом в отношении безопасности дорожного движения и приходится постоянно думать, как сделать эту дорогу еще более безопасной для всех. 

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