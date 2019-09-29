Видео: в Таллинне дети бросаются прямо под колеса автомобиля

Кесклиннаское отделение полиции поделилось в соцсетях видео, на котором заснято, как дети резко выбегают на дорогу прямо перед машиной. К счастью, быстрая реакция водителя помогла избежать ДТП.
«Пожалуйста, регулярно говорите с детьми о безопасности, они забывают об этом. Будьте и сами хорошим примером», - пишет полиция в соцсетях.
Стражи правопорядка также выразили благодарность водителю за быструю реакцию.
Полиция отмечает, что запечатленная на видео улица Эрика является проблемным местом в отношении безопасности дорожного движения и приходится постоянно думать, как сделать эту дорогу еще более безопасной для всех.