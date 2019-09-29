План Хельме: станут ли новые дороги в Эстонии платными?

Появление платных дорог исключает направленный Министерством финансов исследовательский заказ, с помощью которого хотят получить рекомендации и руководства для подготовки к сделка государственно-частного партнерства (ГЧП).

Ценовой запрос для проведения исследования был отправлен только избранным адвокатским бюро - Triniti, TGS Baltic AS и Lextal.

Именно из этого ценового запроса и выясняется, что планирует делать государство.

Во-первых, становится ясно, что для реализации осуществляемого вне правительственного сектора проекта строительства основных магистралей 2+2 будет использоваться схема DBFM (Design build finance maintain: проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация) со сделкой ГЧП.

Проще говоря, государство закажет у предприятия строительство дорог и возместит расходы, например, через дальнейшую аренду, не исключен потом переход этих дорог государству. Вне правительственного сектора означает, что минимум во время нынешнего правительстве бюджет избежит еще большего минуса — сумма строительства этих дорог не отразится в балансе бюджета правительственного сектора.

Во-вторых, становится понятно, что государство хочет взять за образец ГЧП-проектов опыт Ирландии, Голландии и Латвии, поскольку эти страны в правовом пространстве и экономической политике схожи с Эстонией.

Самая практичная часть с позиции кошельков водителей содержится в предварительных условиях к исследовательском заказу: «За использование дорог плату с водителей не брать». То есть четырехполосные дороги не должны ни на одном своем участке быть платными.

Министерство финансов хочет получить исследовательские материалы уже 25 ноября.

Министр финансов Мартин Хельме обнародовал план ГЧП-проектов 29 августа. «ГЧП позволит уже в ближайшие годы сделать дороги Таллинн-Пярну, Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва четырехполосными, а также это очень хорошее решение для быстрого воплощения в жизнь Сааремааского моста», - сказал Хельме.

По оценке нескольких финансовых аналитиков и оппозиции, ГЧП сделает строительство дорог для государства в разы дороже, чем собственное финансирование.