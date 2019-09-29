Вс, 29.09.2019
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Судьба-злодейка: Расмус Мяги проиграл кабинетное сражение и остался без финала ЧМ

Rasmus Mägi

ФОТО: Tairo Lutter

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе Расмус Мяги не стартует в финале бега на 400 метров с барьерами.

Мяги попал в финал благодаря дисквалификации Кайрона Макмастера, показавшего в забеге третий результат и прошедшего, как лаки-лузер, в финальный забег. Федерация Британских Виргинских островов подала апелляцию на решение ИААФ и в субботу поздним вечером Макмастер был восстановлен в правах, вытеснив Мяги из финального забега. В свою очередь на апелляцию Макмастера подала апелляцию и Эстония, но жалобу нашей строны ИААФ к рассмотрению не приняла.

Таким образом Расмус Мяги занял 9-е место в общей таблице ЧМ по легкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами.

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