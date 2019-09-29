Судьба-злодейка: Расмус Мяги проиграл кабинетное сражение и остался без финала ЧМ

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе Расмус Мяги не стартует в финале бега на 400 метров с барьерами.
Мяги попал в финал благодаря дисквалификации Кайрона Макмастера, показавшего в забеге третий результат и прошедшего, как лаки-лузер, в финальный забег. Федерация Британских Виргинских островов подала апелляцию на решение ИААФ и в субботу поздним вечером Макмастер был восстановлен в правах, вытеснив Мяги из финального забега. В свою очередь на апелляцию Макмастера подала апелляцию и Эстония, но жалобу нашей строны ИААФ к рассмотрению не приняла.
Таким образом Расмус Мяги занял 9-е место в общей таблице ЧМ по легкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами.