Фото и видео: жительница Эстонии снимала северное сияние, но случайно запечатлела нечто необычное

В Пярнумаа местные фотографы и любители природы засняли северное сияние как в Ляэнеранна, Пыхья-Пярнумаа, так и в волости Тори, сообщает Pärnu Postimees.

Но одному фотографу удалось заснять необычное атмосферное явление. Так, в Пыхья-Пярнумаа в деревне Рооди местная жительница Карина Коткас засняла северное сияние и новый вид свечения, который во всем мире называют стивом (steve).

Созданное из 783 фотографий таймлапс-видео было сделано в промежуток времени между 22.37 и 1.25. Сияние стива в ночном небе в начале видео хорошо заметно.