Фото и видео: жительница Эстонии снимала северное сияние, но случайно запечатлела нечто необычное

В ночь на субботу некоторым фотографам удалось сфотографировать северное сияния. Но один эстонский фотограф заснял относительно новое атмосферное явление.
В Пярнумаа местные фотографы и любители природы засняли северное сияние как в Ляэнеранна, Пыхья-Пярнумаа, так и в волости Тори, сообщает Pärnu Postimees.
Но одному фотографу удалось заснять необычное атмосферное явление. Так, в Пыхья-Пярнумаа в деревне Рооди местная жительница Карина Коткас засняла северное сияние и новый вид свечения, который во всем мире называют стивом (steve).
Созданное из 783 фотографий таймлапс-видео было сделано в промежуток времени между 22.37 и 1.25. Сияние стива в ночном небе в начале видео хорошо заметно.
Стив — это свечение в ночном небе, которое достаточно быстро перемещается. Физики обнаружили, что механизм возникновения на небе стивов — окрашенных светящихся полос длиной до тысячи километров — принципиально отличается от механизма появления полярных сияний. Первая работа, посвященная изучению стивов, была опубликована только в апреле 2018 года. Механизм их появления до сих пор подробно не описан.