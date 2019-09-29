Олег Осиновский: быть премьер-министром в Эстонии — это настоящий мазохизм

«Быть премьер-министром при любой коалиции — и особенно при нынешней — настоящий мазохизм. Я не могу фантазировать о том, чего не может быть», - сказал Осиновский.

Подробнее читайте на Äripäev.

Диктатура пролетариата

Осиновский на пресс-конференции Äriplaan 2020 на прошлой неделе сказал, что Эстонии обязательно следует наладить экономические связи с Россией. «Плохой или хороший, злой или покладистый, но сосед есть сосед. Ты не обязан быть его лучшим другом, но сейчас у нас даже нет дискуссии о том, как улучшить отношения», - отметил он.