Олег Осиновский: быть премьер-министром в Эстонии — это настоящий мазохизм
Предприниматель и владелец Skinest Grupp Олег Осиновский ответил на вопрос Äripäev, что бы он сделал иначе будучи премьер-министром, ответил, что даже не хочет себя представлять на такой ужасной должности как премьер-министр Эстонии.
«Быть премьер-министром при любой коалиции — и особенно при нынешней — настоящий мазохизм. Я не могу фантазировать о том, чего не может быть», - сказал Осиновский.
Подробнее читайте на Äripäev.
Диктатура пролетариата
Осиновский на пресс-конференции Äriplaan 2020 на прошлой неделе сказал, что Эстонии обязательно следует наладить экономические связи с Россией. «Плохой или хороший, злой или покладистый, но сосед есть сосед. Ты не обязан быть его лучшим другом, но сейчас у нас даже нет дискуссии о том, как улучшить отношения», - отметил он.
Также предприниматель сказал на конференции, что в Эстонии сейчас правит классическая диктатура пролетариата. В качестве примера он назвал ситуацию в депо Валга, где почти треть работников надо привозить из Латвии, поскольку эстонцы не согласны выполнять такую «примитивную» работу. По его словам, он с нетерпение ждет экономического кризиса и видит в нем позитивное влияние. Кризис, по его словам, должен покончить с диктатурой пролетариата и вернуть нас к капитализму.