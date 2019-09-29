Государство напоминает: 1 октября - срок уплаты налогов

Во вторник, 1 октября наступает срок уплаты второй части земельного налога, а также подоходного и социального налогов для тех людей, которые в 2018 году были зарегистрированы в качестве предпринимателей-физических лиц, получивших прибыль от отчуждения имущества или доходы из-за рубежа, передает Rus.ERR.