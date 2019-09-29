Государство напоминает: 1 октября - срок уплаты налогов

Во вторник, 1 октября наступает срок уплаты второй части земельного налога, а также подоходного и социального налогов для тех людей, которые в 2018 году были зарегистрированы в качестве предпринимателей-физических лиц, получивших прибыль от отчуждения имущества или доходы из-за рубежа, передает Rus.ERR.
Земельный налог сейчас должны уплатить почти 77 000 юридических и физических лиц в размере 25,2 млн евро; деньги в полном объеме поступят в местный бюджет, сообщает Налогово-таможенный департамент.
На основании деклараций о доходах за прошлый год к 1 октября более 17 000 человек должны доплатить 37,9 млн евро подоходного налога. Свыше 9 000 человек должны доплатить социальный налог в размере 8,2 млн евро.
По словам руководителя отдела услуг Налогово-таможенного департамента (НТД) Ханнеса Удде, в этом году больше всего (на 9 миллионов евро) увеличился доход, полученный от отчуждения ценных бумаг за рубежом.