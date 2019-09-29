Вс, 29.09.2019
Намного большей проблемой является русскоязычное население – двуязычная система образования и люди, которые потребляют новости под кремлевским соусом. Кадри Куульпак

В Латвии состоится акция протеста защитников русских школ

Протест в Ригу в октябре 2018 года.

ФОТО: Scanpix/ Sputnik

В конце будущей недели состоится очередная акция протеста Русского союза Латвии (РСЛ) в защиту образования на русском языке.

Как сообщила в Facebook лидер РСЛ Татьяна Жданок, в субботу, 5 октября, в Риге состоится шествие защитников русских школ от Ратушной площади до Кабинета министров.

"Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов! - говорится на страничке РСЛ в Facebook. - Цена протеста выше, чем собственно образование - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа".

Как сообщалось, в сентябре национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ снова подняло вопрос о полном переводе образования на латышский язык.

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