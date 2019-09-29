В Латвии состоится акция протеста защитников русских школ

Как сообщила в Facebook лидер РСЛ Татьяна Жданок, в субботу, 5 октября, в Риге состоится шествие защитников русских школ от Ратушной площади до Кабинета министров.

"Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов! - говорится на страничке РСЛ в Facebook. - Цена протеста выше, чем собственно образование - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа".