ЧП на американских горках: двое погибли, двое пострадали
Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате аварии на американских горках в парке развлечений в Мехико.
Инцидент произошел на аттракционе под названием "Химера". На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов и упала с высоты примерно десяти метров. Погибли молодая женщина и мужчина, пишет Korrespondent со ссылкой на Milenio.
По информации местной прокуратуры, еще две женщины пострадали, а для шести человек понадобилась помощь психологов.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента. На это время парк аттракционов закрыли.