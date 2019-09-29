Вс, 29.09.2019
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ЧП на американских горках: двое погибли, двое пострадали
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В Мехико на американских горках погибли двое.

ФОТО: Scanpix/ REUTERS

Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате аварии на американских горках в парке развлечений в Мехико.

Инцидент произошел на аттракционе под названием "Химера". На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов и упала с высоты примерно десяти метров. Погибли молодая женщина и мужчина, пишет Korrespondent со ссылкой на Milenio.

По информации местной прокуратуры, еще две женщины пострадали, а для шести человек понадобилась помощь психологов.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента. На это время парк аттракционов закрыли.

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