Митинг в Москве в поддержку политзаключенных. ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье прошла очередная акция оппозиции. Отличительной чертой ее стала непопулярная тема - защита политзаключенных: раньше на подобные акции выходили в основном оппозиционные активисты. Корреспонденты Би-би-си рассказывают, почему в этот раз митинг под названием "Отпускай" вывел на улицы по меньшей мере 20 тысяч человек.

Волна недовольства началась с недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму - на этом и концентрировались согласованные и несогласованные акции, продолжающиеся в Москве с июля. Но в этот раз - на первом митинге после выборов - в центре внимания оказались фигуранты "московского дела" - люди, столкнувшиеся с уголовным преследованием после участия в протестах.

Чуть ли не впервые подсчеты о численности акции от волонтеров "Белого счетчика" и ГУВД Москвы почти совпали: по оценкам полиции, на митинг пришло 20 тысяч, а "Счетчика" - 25 тысяч человек.

Это вдвое меньше, чем на предыдущем большом согласованном митинге, 10 августа, - тогда на Сахарова собрались 60 тысяч человек. Лидера оппозиции Алексея Навального это не смутило.

- Защита политзаключенных - это главная политическая тема прямо сейчас, - сказал он.

- Но не пробили даже шестьдесят тысяч, - заметил кто-то из журналистов.

- Мы уже начинаем капризничать. Двадцать с лишним тысяч - это отличный митинг, - сказал политик. - Особенно с учетом погоды.

Погода в воскресенье действительно не помогала увеличить явку. Гости и выступающие прятались в палатках и пытались согреться чаем, протестующие жались друг к другу под зонтами.

"Все кардинально изменилось"

"Это была наша самая большая боль - то, что митинги про политзаключенных не собирали много людей раньше", - радостно рассказывал Би-биси директор ФБК Иван Жданов, один из тех, кого не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму.

"Это была какая-то группка ядра нашей аудитории, ядра активистов, ядра людей, которые думают. Но сейчас мы видим, что все кардинально изменилось. И сразу, как только начались эти митинги, людей начали освобождать. Здесь стоят как раз на сцене те люди, которых освободили из СИЗО", - добавил он.

На небольшую сцену в середине митинга действительно вышли волонтер "Яблока" Валерий Костенок, нижегородский активист Владислав Барабанов и волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло.

Костенок под аплодисменты толпы благодарил всех за поддержку. "Права не дают, права берут", - скандировал Барабанов. "Сразу после допроса в СК я поехал стоять в одиночном пикете, - рассказал Миняйло в микрофон. - И несколько человек мне сказали: "Ты что, дурак? Не боишься обратно загреметь?" Я, конечно, боюсь. Но ещё больше я боюсь жить в страхе".

Миняйло провёл под арестом полтора месяца и вышел совсем недавно: в пятницу Басманный суд внезапно не нашел оснований для продления ареста, а следователь тут же снял все претензии к Алексею. "Охрененски себя чувствую, - сказал Би-би-си Миняйло. - Я очень горд за общество, которое смогло меня вытащить. Мы научились держать удар".

На сцену вышел и студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон, дело в отношении которого было прекращено 3 сентября. Перед митингом его мать заявила Би-би-си: "Это сейчас не про оппозицию абсолютно, это про людей. То, что сейчас происходит, - это не про оппозицию, это про каждого из нас, про то, какой выбор [человек] здесь и сейчас для себя делает. От этого зависит все наше будущее. И мне кажется, это достаточно переломный исторический момент".

Мама еще одного активиста, Данила Беглеца - его приговорили к двум годам колонии за то, что он дернул полицейского за руку, - сказала: "Я очень хочу, чтобы его выпустили, всех сыновей выпустили, чтобы ни одна мать не плакала и ни одна не болела из-за своего сына."

Я думаю, что может удастся [освободить], потому что он ни в чем не виновен - мой, как и все, не виновны. Они не шли на это дело", - добавила она.

"Мы здесь - это все мы, без разделений"

На лозунги со сцены толпа реагировала вяло, активно радовались разве что Алексею Навальному и подпевали Алексею Кортневу - многие знали слова песен. Зато митингующие пришли подготовленными: рукописных, самодельных плакатов было много.

Многие выбирали из политзаключенных одного, чтобы вступиться за него адресно. "Это самое несправедливое дело. Он даже урны не бросал, хотя за это тоже сажать странно", - объяснил участник митинга Сергей: он пришел с рукописным плакатом за свободу Константину Котову.

Женщина под фиолетовым зонтиком попросила у стоящего рядом протестующего плакат с Айдаром Губайдулиным: сама она пропустила раздающих плакаты волонтеров.

"Мы у Айдара на суде были, как раз когда его отпустили - даже руку пожали, - рассказала женщина, представившаяся Еленой. - Это была такая радость, будто мы родные люди. Я бы рекомендовала всем хотя бы раз приехать на суд. Текстовые трансляции не передают того, что происходит в зале суда, когда смотришь в лицо судье и прокурору. Это вообще меняет восприятие происходящего: это перестает быть шоу из интернета и становится судьбой реального человека".

Софья пришла со своим плакатом в поддержку Самариддина Раджабова. "Недавно написали, что Раджабову меньше всего приходит писем. И я решила, что он не должен быть забыт, - сказала она Би-би-си. - Никто не говорит о Раджабове, никто не говорит о Косте Котове. Мы с ним познакомились в декабре на пикетах - он выходил поддержать арестованного Льва Пономарева - и потом часто встречались на акциях. Его судят за 2 марта, 12 июня и шествие возле здания ФСБ. Я там везде была, то есть, я легко могла оказаться на его месте!"

Картонную фигуру Егора Жукова приобнял Арсений: картонный и настоящий юноши в одежде одного цвета были вообще удивительно похожи. Арсений хорошо знаком с Жуковым, он собирал за его кандидатуру подписи. "Мы здесь - это все мы, без каких-то разделений. Каждый должен вступаться за каждого. Я готов вступиться за любого", - объяснил он.

А закутавшийся в капюшон Александр выбрал из всех, кто испытал на себе работу силовиков, якутского шамана. "Руки прочь от Габышева!" - написал он на плакате. "Он тоже человек - самый бесправный, может быть, из всех, - объяснил Александр. - Взяли, закатали, а человек шел, никого не трогал, просто на своей волне. Если мы за самых слабых не заступимся, за кого тогда? И кто за нас заступится?"

"Известные люди начали высказываться"

Участники митинга, с которыми общались корреспонденты Би-би-си, сходились во мнении, что одним из главных двигателей протеста стала общественная кампания со стороны актеров и музыкантов. У сцены в этот раз их было немного - на фоне активистов и оппозиционных политиков выделялись разве что ведущая Татьяна Лазарева и музыкант Алексей Кортнев, выступавший на сцене.

"Их внимание к этому вопросу важно, потому что внимание людей, к которым прислушиваются десятки тысяч людей, к сожалению, оказывается более весомым. Поэтому это здорово, что известные люди начали высказываться. Потому что действия [власти] вызывали оторопь", - объяснил Кортнев.

А в толпе можно было встретить Юрия Дудя и рэпера Фейса. "Я здесь, чтобы поддержать тех, кто выступает за закрытие московского дела, - сказал Би-би-си Фейс, он же Иван Дремин. - У меня есть желание использовать свою [популярность для общего блага]. В первую очередь через свою музыку. Я хочу сказать все, что требуется, через свою музыку и таким образом выражать поддержку. Трачу все своё время на это, надеюсь я не разочарую свой народ".

Пенсионерка Татьяна стояла посреди толпы с игрушечным омоновцем, держа его, будто плакат. "Плакаты многие пишут, а я не умею писать, я умею ручками делать. Это собирательный образ омоновца, росгвардейца. То, что я ему не сделала глазки, означает, что он орудие, шестерка, - у орудия нет глаз", - объяснила она.

Игрушечный омоновец собирает вокруг себя улыбающихся людей с телефонами, каждый старается его сфотографировать. "Слишком серьезно на митингах всегда, хочется несерьезного - а тут люди сразу улыбаются", - сказала Татьяна.

"Мы всем предлагаем кидаться в него бумажными стаканчиками", - добавила её подруга.