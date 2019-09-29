В Москве проходит митинг в поддержку политзаключенных

Участники акции поддерживают фигурантов "московского дела" - Егора Жукова, Павла Устинова и других, дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных. Кроме того, на акции присутствуют сторонники сестер Хачатурян, развернувшие болшой плакат с лозунгом против домашнего насилия.