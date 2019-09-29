Вс, 29.09.2019
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Фото: смотрите, сколько стоят самые дорогие особняки Эстонии

Вилла в Пирита, Таллинн.

ФОТО: city24.ee

Еще десять лет назад люди удивлялись, когда за частный дом в Эстонии просили миллион евро. Сегодня дома за миллион евро - обычное явление, цена самых дорогих особняков достигает трех миллионов евро, передает Kodustiil.

ФОТО: city24.ee

Вилла в Пирита, Таллинн, 3 300 000 евро. Подробнее...

ФОТО: city24.ee

Вилла в волости Кейла, Харьюмаа, 2 990 000 евро. Подробнее...

ФОТО: city24.ee

Мыза в волости Козе, Харьюмаа, 3 800 000 евро. Подробнее...

ФОТО: city24.ee

Вилла в волости Виймси, Харьюмаа, 3 000 000 евро. Подробнее...

ФОТО: city24.ee

Вилла в Пирита, Таллинн, 2 300 000 евро. Подробнее...

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