Фото: смотрите, сколько стоят самые дорогие особняки Эстонии

Еще десять лет назад люди удивлялись, когда за частный дом в Эстонии просили миллион евро. Сегодня дома за миллион евро - обычное явление, цена самых дорогих особняков достигает трех миллионов евро, передает Kodustiil.
Вилла в Пирита, Таллинн, 3 300 000 евро. Подробнее...
Вилла в волости Кейла, Харьюмаа, 2 990 000 евро. Подробнее...
Мыза в волости Козе, Харьюмаа, 3 800 000 евро. Подробнее...
Вилла в волости Виймси, Харьюмаа, 3 000 000 евро. Подробнее...
Вилла в Пирита, Таллинн, 2 300 000 евро. Подробнее...