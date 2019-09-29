Видео: в Пярну показали эффектное световое шоу

В рамках фестиваля ÖÖvalge рассказали душевную историю «Щедрое дерево» (Helde puu) о дружбе дерева и мальчика. Шоу заставило задуматься о жизни и ее главных ценностях, которые, к сожалению, со временем меняются, и о любви, которая остается. Постановщик шоу - Кайли Вийдас.