Видео: в Пярну показали эффектное световое шоу

В течение двух вечеров в центре Пярну на стенах трех старинных зданий показывали световое шоу, которое благодаря симбиозу музыки и света заставило горожан покинуть свои жилища, несмотря на темноту. Два световых шоу проходили у Таллиннских ворот, передает Pärnu Postimees.
В рамках фестиваля ÖÖvalge рассказали душевную историю «Щедрое дерево» (Helde puu) о дружбе дерева и мальчика. Шоу заставило задуматься о жизни и ее главных ценностях, которые, к сожалению, со временем меняются, и о любви, которая остается. Постановщик шоу - Кайли Вийдас.