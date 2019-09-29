Вс, 29.09.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно

Видео: в Пярну прошло эффектное световое шоу

В течение двух вечеров в центре Пярну на стенах трех старинных зданий проходило световое шоу, которое благодаря симбиозу музыки и света заставило горожан покинуть свои жилища, несмотря на темноту. Два световых шоу проходили у Таллиннских ворот, передает Pärnu Postimees.

В рамках фестиваля ÖÖvalge рассказали душевную историю «Щедрое дерево» (Helde puu) о дружбе дерева и мальчика. Шоу заставило задуматься о жизни и ее главных ценностях, которые, к сожалению, со временем меняются, и о любви, которая остается. Постановщик шоу - Кайли Вийдас.

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