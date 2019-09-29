Вс, 29.09.2019
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Стеклянная крыша железнодорожного вокзала Хельсинки рухнула над поездом

Железнодорожный вокзал Хельсинки.

ФОТО: Peter Jobst / PantherMedia / Peter Jobst

Сегодня около половины третьего стеклянная крыша железнодорожного вокзала Хельсинки рухнула над поездом. Осколки стекла упали на электричку R, часть осколков упали на платформу, передает Yle.

Начальник пресс-службы государственной железнодорожной компании VR Тайна Куйтунен заявила, что VR пока не может уточнить, находились ли в поезде люди во время происшествия.

Двери поезда были открыты, но время отъезда еще не появлялась на таблице рядом с платформой. При несчастном случае никто не пострадал. Также поезд не получил повреждений, и случившееся не повлияло на движение поездов в Хельсинки.

По словам Куйтунен, VR является владельцем здания вокзала, но за перроны и крыши Главного железнодорожного вокзала отвечает Агентство транспортной инфраструктуры.

Первым о происшествии сообщило издание Helsingin Sanomat.

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