В Силах обороны начинают службу более тысячи призывников

В воскресенье и в понедельник в Силах обороны начнут срочную службу более одной тысячи военнообязанных, призванных Департаментом оборонных ресурсов.
Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что призванные в рамках последнего в этом году призыва молодые люди должны будут отслужить в учебных частях восемь месяцев. По окончании срока службы они будут зачислены в рядовой состав своих подразделений.
Подавляющее большинство призывников отправится на обучение в Первую и Вторую пехотную бригаду, в штабной батальон и батальон связи, а также поступят в распоряжение управления тыловой службы и поддержки Сил обороны.
К срочной службе в Силах обороны приступят и шесть девушек, которые станут служить в составе Первой и Второй пехотных бригад.