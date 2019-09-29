В Силах обороны начинают службу более тысячи призывников

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что призванные в рамках последнего в этом году призыва молодые люди должны будут отслужить в учебных частях восемь месяцев. По окончании срока службы они будут зачислены в рядовой состав своих подразделений.

Подавляющее большинство призывников отправится на обучение в Первую и Вторую пехотную бригаду, в штабной батальон и батальон связи, а также поступят в распоряжение управления тыловой службы и поддержки Сил обороны.