Маск показал корабль для колонизации Марса

Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

По его словам, первый полет корабля состоится в ближайшие два месяца. Ракета поднимется на высоту почти в 20 километров и через некоторое время вернется на Землю. «Это звучит как безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту менее чем за шесть месяцев», — сказал Маск. Посадка Starship представляет собой контролируемое падение — корабль переворачивается незадолго до приземления, добавил он.

Планируется, что после всех испытаний корабль сможет проводить на орбите до двух месяцев. В SpaceX также заявили, что Starship — «самая мощная ракета в истории».