Политики разошлись в оценках идеи Тартуского университета вернуть платное образование

"Но вдруг это шантаж с требованием выделения денег?" - говорит Катри Райк.

Райк считает, что инициатива опасна еще и потому, что решить проблему финансирования в высших учебных заведениях - это вряд ли поможет, а вот увеличить отток абитуриентов за границу и тех, кому университетское образование станет не по карману - запросто.