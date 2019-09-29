Вс, 29.09.2019
Органы ООН по правам человека неоднократно объясняли, что наш Закон о языке дискриминирующий и жесткий. Мартин Лайне
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Политики разошлись в оценках идеи Тартуского университета вернуть платное образование

Политики разошлись в оценках идеи Тартуского университета вернуть платное образование

Тартуский университет.

ФОТО: Kristjan Teedema

Идея вернуть платное высшее образование в Эстонии пока не находит явной поддержки в политических кругах. Напомним, что с такой инициативой в минувшую пятницу выступил старейший вуз страны - Тартуский университет, передает Rus.ERR.

"Но вдруг это шантаж с требованием выделения денег?" - говорит Катри Райк.

Райк считает, что инициатива опасна еще и потому, что решить проблему финансирования в высших учебных заведениях - это вряд ли поможет, а вот увеличить отток абитуриентов за границу и тех, кому университетское образование станет не по карману - запросто.

Ученый, депутат Рийгикогу от входящей в коалицию партии EKRE Яак Валге считает, что если взимать плату со студентов, то нужно усовершенствовать систему учебных кредитов, а также внедрить дополнительные стипендии для специальностей, в которых нуждается государство.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ