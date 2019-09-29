Страховые компании хотят передать государству портфели накопительной пенсии

«По имеющейся у нас информации, действующее законодательство предполагается изменить таким образом, чтобы как страховщикам, так и страхователям было бы предоставлено право в одностороннем порядке расторгнуть действующие на сегодня договоры», - отмечается в переданном в четверг министерствам письме.

Страховые компании убеждены, что изменения, в рамках которых страховщикам и страхователям предполагается предоставить право в одностороннем порядке расторгнуть действующие на сегодня договоры, противоречат принципу правовой надежности, являющейся основным принципом Конституции.

По этой причине союз внес предложение дополнить решение об изменении принципов накопительной пенсии на добровольные таким образом, чтобы страховщики, которые после введения в силу изменений не захотят ни продолжать действующие договоры, ни заключать новые, имели возможность потребовать передачи портфелей с договорами государству, которое затем возьмет обслуживание клиентов на себя.

Если клиент захочет, чтобы его договор пенсионного накопления действовал бы и далее, он сможет общаться уже с государственным учреждением, которое будет осуществлять и выплаты государственной пенсии. Если же клиент пожелает расторгнуть договор, разумнее будет, если делопроизводством займется государство, которое само предусмотрело возможность такого расторжения.