Борис Джонсон отверг обвинения в превышении должностных полномочий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 29 сентября, отверг обвинения в злоупотреблении служебным положением, в то время, когда он занимал пост мэра Лондона с 2008 по 2016 годы. На шоу ведущего Би-би-си Эндрю Мара он заявил, что все его действия были правомерными и в рамках приличия, а обвинения в его адрес тщательно продуманы, передает Deutsche Welle.