Пн, 30.09.2019
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  • Популярный у эстонцев курортный остров полностью лишился электроэнергии: люди оказались заперты в лифтах и гаражах

Популярный у эстонцев курортный остров полностью лишился электроэнергии: люди оказались заперты в лифтах и гаражах
Возможная причина - взрыв

General view of a cemetery in Santa Cruz de Tenerife on October 31, 2014 during the Catholic All Saints' Day. Spaniards celebrate the Catholic All Saints' Day on November 1, visiting tombstones of relatives and paying their respects to the dead. AFP PHOTO / DESIREE MARTIN

ФОТО: DESIREE MARTIN/AFP

Испанский остров Тенерифе, входящий в состав Канарских островов, накануне полностью остался без света, сообщила мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе.

Авария оставила без электричества около миллиона человек. Из-за отключения электричества погасли все светофоры, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.

Аэропорты Тенерифе Северный и Тенерифе Южный продолжали работать нормальном режиме, там задействованы собственные энергомощности. Собственные энергогенераторы подключены в больницах.

Большинство ЧП связаны с остановкой лифтов, где оказались заблокированы люди, а также неработающими автоматическими воротами гаражей.

Как сообщил сайт eldiario.es, причиной отключения электричества стал взрыв на подстанции. По версии издания, взрыв произошел на высоковольтной линии электропередачи, что привело к отключению центральной станции и дальнейшему отключению всего энергоснабжения острова. Официально версию о взрыве не подтверждают.

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