Популярный у эстонцев курортный остров полностью лишился электроэнергии: люди оказались заперты в лифтах и гаражах
Испанский остров Тенерифе, входящий в состав Канарских островов, накануне полностью остался без света, сообщила мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе.
Авария оставила без электричества около миллиона человек. Из-за отключения электричества погасли все светофоры, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.
Аэропорты Тенерифе Северный и Тенерифе Южный продолжали работать нормальном режиме, там задействованы собственные энергомощности. Собственные энергогенераторы подключены в больницах.
Большинство ЧП связаны с остановкой лифтов, где оказались заблокированы люди, а также неработающими автоматическими воротами гаражей.
Как сообщил сайт eldiario.es, причиной отключения электричества стал взрыв на подстанции. По версии издания, взрыв произошел на высоковольтной линии электропередачи, что привело к отключению центральной станции и дальнейшему отключению всего энергоснабжения острова. Официально версию о взрыве не подтверждают.