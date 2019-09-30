Популярный у эстонцев курортный остров полностью лишился электроэнергии: люди оказались заперты в лифтах и гаражах

Авария оставила без электричества около миллиона человек. Из-за отключения электричества погасли все светофоры, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.

Аэропорты Тенерифе Северный и Тенерифе Южный продолжали работать нормальном режиме, там задействованы собственные энергомощности. Собственные энергогенераторы подключены в больницах.

Большинство ЧП связаны с остановкой лифтов, где оказались заблокированы люди, а также неработающими автоматическими воротами гаражей.