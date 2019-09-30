В Саудовской Аравии горит вокзал, все охвачено черным дымом

Шестнадцать медицинских бригад работают с разных сторон на месте пожара, сообщили власти.

Государственный телеканал Аль-Арабия и власти в Мекке транслируют видео с огромными языками пламени и клубами густого черного дыма, в небе кружат вертолеты. Пожар начался в середине дня, около 12 часов по местному времени.

Põlengusuits. ФОТО: - / AFP