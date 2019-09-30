В Саудовской Аравии горит вокзал, все охвачено черным дымом

На саудовской станции скоростной железной дороги в Джидде возник большой пожар, сообщила Reuters служба чрезвычайных ситуаций королевства. По меньшей мере пять человек пострадали.
Шестнадцать медицинских бригад работают с разных сторон на месте пожара, сообщили власти.
Государственный телеканал Аль-Арабия и власти в Мекке транслируют видео с огромными языками пламени и клубами густого черного дыма, в небе кружат вертолеты. Пожар начался в середине дня, около 12 часов по местному времени.
Железнодорожная скоростная линия Мекка-Медина — очень дорогостоящая, она обошлась казне в 7,3 миллиарда долларов, открыта год назад, в попытке правительства отойти от традиционной практики опоры на нефть, и развивать туризм