Пн, 30.09.2019
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  • Россиянка Анжелика Сидорова завоевала первое золото на чемпионате мира, американцы установили новый мировой рекорд

Россиянка Анжелика Сидорова завоевала первое золото на чемпионате мира, американцы установили новый мировой рекорд

Анжелика Сидорова

ФОТО: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Российские спортсмены завоевали первую золотую медаль на проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике.

В прыжках с шестом Анжелика Сидорова сумела опередить соперниц, показав результат 4,95 метра,  установив личный рекорд.

Серебро досталось американке Сэнди Моррис, которая взяла высоту 4,90 метра. Бронзу выиграла гречанка Екатерина Стефаниди с результатом 4 метра 85 сантиметров.

Это первое золото чемпионата мира в карьере Сидоровой. В ее активе две серебряных медали ЧМ по прыжкам с шестом в помещении 2014 и 2018 годов.

Сборная США (Уилберт Лондон, Эллисон Феликс, Кортни Около, Майкл Черри) в смешанной эстафете 4х400 метров финишировала первой с новым мировым рекордом 3:09.34. Второе место заняла команда Ямайки, на третьем месте сборная Бахрейна.

Быстрейшей женщиной планеты стала Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка), финишировшая первой на дистанции 100 метров с результатом 10,71 секунды и завоевавшая свою 12-ю золотую медаль в карьере.

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