Россиянка Анжелика Сидорова завоевала первое золото на чемпионате мира, американцы установили новый мировой рекорд

Российские спортсмены завоевали первую золотую медаль на проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике.
В прыжках с шестом Анжелика Сидорова сумела опередить соперниц, показав результат 4,95 метра, установив личный рекорд.
Серебро досталось американке Сэнди Моррис, которая взяла высоту 4,90 метра. Бронзу выиграла гречанка Екатерина Стефаниди с результатом 4 метра 85 сантиметров.
Это первое золото чемпионата мира в карьере Сидоровой. В ее активе две серебряных медали ЧМ по прыжкам с шестом в помещении 2014 и 2018 годов.
Сборная США (Уилберт Лондон, Эллисон Феликс, Кортни Около, Майкл Черри) в смешанной эстафете 4х400 метров финишировала первой с новым мировым рекордом 3:09.34. Второе место заняла команда Ямайки, на третьем месте сборная Бахрейна.
Быстрейшей женщиной планеты стала Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка), финишировшая первой на дистанции 100 метров с результатом 10,71 секунды и завоевавшая свою 12-ю золотую медаль в карьере.