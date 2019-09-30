Põleng Morias. ФОТО: IHAB ABASSI / VIA REUTERS

По меньшей мере один человек погиб при пожаре в лагере беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос, сообщает Би-Би-Си.

Местные власти сообщили о найденном обуглившемся теле женщины. По неподтвержденным сообщениям, также погиб ребенок.

В лагере начались протесты и беспорядки, и полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу.

Мигранты заявили, что пожарные приехали слишком поздно и якобы не торопились тушить огонь.

В лагере "Мориа" на острове Лесбос в палатках и морских контейнерах живет около 12 тыс. мигрантов.

Лагерь чрезвычайно перенаселен: официально он рассчитан всего на 3 тысячи человек.

В 2018 году Агентство по беженцам ООН призвало греческие власти перевезти ждущих решения о предоставлении убежища мигрантов с Лесбоса в другие места после того, как об ужасных условиях содержания мигрантов в лагере рассказала телепрограмма Би-би-си "Виктория Дербишир".