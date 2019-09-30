"Спартак" наконец-то уволил Кононова, в лидеры РПЛ вышел ЦСКА

Последней каплей стало поражение 1:2 в матче 11-го тура от "Оренбурга". После этого проигрыша "Спартак" еще глубже увяз в трясине таблицы, набрав после 11 матчей 14 очков, отставая от первого места на 11 баллов, а до зоны вылета "красно-белым" осталось всего-то шесть очков.

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. К следующему матчу против «Краснодара» красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», – говорится в заявлении клуба.

Кононов был назначен главным тренером красно-белых 12 ноября 2018 года и сменил на этой должности Массимо Карерру.

По слухам, президент "Спартака" Леонид Федун рассматривает на должность наставника команды Валерия Карпина, Романа Пилипчука и Дмитрия Парфенова.

Между тем, в лидеры РПЛ вышел московский ЦСКА победил в гостях "Урал" 3:0 и вышел на первое место с 25 очками. Лидерство ЦСКА стало возможным после того, как "Локомотив" дома обыграл 1:0 "Зенит". Гол Крыховяка на 48-й минуте матча отбросил "Зенит" с первого аж на пятое место, впрочем плотность в таблице такова, что от ЦСКА до "Зенита" всего два очка, а второе-пятое место с "Зенитом" делят "Локомотив", прервавший победой 2:0 над "Арсеналом" трехматчевую серию поражений "Краснодар" и разгромивший дома 3:0 "Динамо" "Ростов".