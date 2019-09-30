Анетт Контавейт вылетела из топ-20 мирового тенниса

В опубликованном рейтинге Женской теннисной ассоциации Анетт Контавейт покинула двадцатку сильнейших теннисисток.
Контавейт потеряла пять строк в рейинге и теперь располагается на 25-м месте табеля о рангах. Причина падения Контавейт - проблемы со здоровьем спортсменки, которые не позволили выступить на азиатских турнирах и защитить необходимое количество рейтинговых очков.
Кайа Канепи, напротив, улучшила свой рейтинг, переместившись со 115-го место на 110-е.
Лидируют в мировом рейтинге Эшли Барти, Каролина Плишкова и Элина Свитолина.