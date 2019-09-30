Анетт Контавейт вылетела из топ-20 мирового тенниса

Контавейт потеряла пять строк в рейинге и теперь располагается на 25-м месте табеля о рангах. Причина падения Контавейт - проблемы со здоровьем спортсменки, которые не позволили выступить на азиатских турнирах и защитить необходимое количество рейтинговых очков.