Пн, 30.09.2019
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Анетт Контавейт вылетела из топ-20 мирового тенниса

August 13, 2019, Cincinnati, USA: Anett Kontaveit of Estonia in action during her first-round match at the 2019 Western & Southern Open WTA Premier Tennis 5 Tournament against Angelique Kerber of Germany (Credit Image: © AFP7 via ZUMA Wire)

ФОТО: AFP7 / ZUMAPRESS.com

В опубликованном рейтинге Женской теннисной ассоциации Анетт Контавейт покинула двадцатку сильнейших теннисисток.

Контавейт потеряла пять строк в рейинге и теперь располагается на 25-м месте табеля о рангах. Причина падения Контавейт - проблемы со здоровьем спортсменки, которые не позволили выступить на азиатских турнирах и защитить необходимое количество рейтинговых очков.

Кайа Канепи, напротив, улучшила свой рейтинг, переместившись со 115-го место на 110-е.

Лидируют в мировом рейтинге Эшли Барти, Каролина Плишкова и Элина Свитолина.

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