Дело о коррупции в министерстве закончилось смехотворно маленьким наказанием

Две недели назад Дсисс вместе с другими участниками процесса, сидя на скамье подсудимых, выслушивал решение Харьюского уездного суда: частично виновен, частично - нет. В итоге ни суд, ни обвиняемый, ни прокуратура не были удовлетворены. Это судебное дело обошлось государству дороже, чем преступникам.

Бывший главный специалист отдела развития инфосистем Министерства внутренних дел Маргус Дсисс, был обвинен во взяточничестве, торговле влиянием и нарушении правил государственных закупок. При заказе инфотехнологических работ госчиновник отдал предпочтение фирме своего друга Айвара Ильвеса Sheli OÜ.

В открытую с консультационной IT-фирмой Sheli связан один тендер: в 2017 году компания получила право разработать в Летном департаменте экзаменационное программное обеспечение для пилотов за 20 000 евро. Поскольку менее ценные конкурсы публично не разглашаются, на деле компания Ильвеса предоставляла свои услуги чаще.

Друг Ильвеса Дсисс, которого прокуратура обвиняла в сговоре, руководил IT-отделом, который организовывал соответствующие конкурсы.

По версиии прокуратуры, начальник убедил своих подчиненных оформить условия так, чтобы по ним выиграл его знакомых. Возможно также, что Дсисс организовал утечку секретных деталей конкурса, что дало его другу преимущество.

Львиная доля этих закупок касалась, помимо Летного департамента, также разработки программного обеспечения для Департамента водных путей. Стоимость коррупционных контрактов была оценена гособвинителем в 190 000 евро.

На вопрос Postimees, давал ли он взятку, Ильвес отвечает: "Нет! Не давал".

"Возможно, где-то был какой-то конфликт интересов, но прокуратура здесь совершенно произвольно установила связь", - считает он.

Ильвес считает, что он во всех отношениях вел себя как государственный деятель и делал свое дело от души. "Кто ничего не делает, с тем такие плохие штуки не случаются".

Когда обвинение начало проверять сигналы, вскоре выяснилось, что сговор, вероятно, распространился на другие учреждения. При подозрительных обстоятельствах та же компания была также объявлена победителем закупки программного обеспечения для Таллиннской центральной библиотеки.

Так прокуратура обвинила IT-специалиста библиотеки Иво Ахуна в получении взятки в размере 800 евро. Однако доводы прокуратуры не убедили Харьюский уездный суд, который в итоге Ахуна оправдал.

В версии прокуратуры было много дыр, так что суд оправдал фирму в трех эпизодах и признал виновной за один случай взятки.

Согласно решению суда, Ильвес за дачу взятки наказан штрафом в размере 4000 евро. Из этой суммы треть была вычтена по причине упрощенного производства. Из оставшейся суммы к уплате оставлены 930 евро, остальные деньги - условно. Его компания должна заплатить 1400 евро вместо 6000 евро. Испытательный срок, как для Ильвеса, так и для его фирмы длится год.

По оценке прокуратуры, Дсисс получил в общей сложности более 30 000 евро в виде взятки. Он запрашивал и получал плату за посредничество, в таке сам оказывал услуги и зарабатывал на этом. Финансовое наказание, изначально наложенное на него, очень скромное: 3 000 евро. При этом Эстонская Республика из-за частичных оправдательных приговоров должна будет оплатить расходы на адвокатов в размере 8700 евро.