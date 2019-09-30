Как вы смеете предлагать мне это?

Я с удовольствием вернусь к самой речи Греты Тунберг, провозгласившей бессилие власть имущих и рядом вращающихся, в происходящей экологической войне. Сообщества учёных всего мира в 2016 году объявили начало новой геологической эпохи на планете Земля - антропоцена. Что означает влияние человека на облик и состояние Земли. Приведу самые наглядные примеры, почему я поддерживаю речь Греты Тунберг и порицаю бездействие или очень медленные действия мирового сообщества.

Одним из отличительных признаков антропоцена является заражение всех сред продуктами ядерного распада. Новыми элементами таблицы Менделеева, а также радиоактивными нуклидами других элементов. Это не результат природных процессов, это создано человеком. С 1945 по 1996 годы (не считая КНДР) было произведено более 2000 ядерных взрывов в трех средах. Сюда добавим самые тяжелые аварии на гражданских объектах, Харрисбург, Зелафилд, Чернобыль, Маяк, Фукусима, давших такое суммарное количество вышедших в атмосферу кюри, которое не уступает военным испытаниям. Драматический скачок раковых заболеваний на планете вполне связан с данным признаком антропоцена. Следующая значимая авария - как правило всего лишь вопрос времени. Я и мои единомышленники больше не желают участвовать в лотерее «получи свой радионуклид и интересно умри».

Вторым отличительным признаком является пластик. Пластик не природный материал, его производит человек. Безумное и бесконтрольное количество пластика в окружающей среде уже привело к изменению многих экосистем и гибели бесчисленного количества животных. Самое страшное его производное - микропластик. Он уже присутствует в организмах многих животных и по пищевой цепочке попадает в человека. А от некоторых продуктов он попадает напрямую в организм человека в количестве нескольких миллиардов частиц за один прием. Какое это влияние окажет на нас, мы можем узнать тогда, когда для многих это станет слишком поздно. Я и мои единомышленники не желаем участвовать в лотерее «найди свой кусочек пластика»

Третьим, самым взрывоопасным для многих диспутантов с неустойчивыми сероводородными замками является всё нарастающее по скорости изменение климата Земли. Именно вследствие увеличения парниковых газов в атмосфере. Самое последнее исследование доказало, что последние 800000 лет, в течение холоцена, климат Земли непрерывно менялся от умеренно холодного до умеренно теплого с достаточно медленной амплитудой. Именно этот благоприятный коридор оказал решающие значение на возникновение, развитие и расселение по Земле человечества. Внимание! Это же самое объемное исследование установило, что колебанию температуры в этом благоприятном коридоре соответствовало и колебание главного парникового газа СО2 в коридоре 300-400 ppm. Это была саморегуляция планеты через множество процессов с обратной связью. Человек в последнее время эмитировал гигатонны СО2 в атмосферу, провоцируя новое быстрое потепление с положительной обратной связью. Еще 10 лет назад количество СО2 в атмосфере было 375 ppm, сегодня уже 415 ppm. Я и не говорю про метан, азотистые соединения. Для тех, кто в танке. Глобальное потепление в одних местах сделает жизнь невыносимой из-за жары, в других из-за холода.

Твёрдые аэрозоли - отдельная тема. Живущие в условиях постоянного загрязнения живут в среднем на 3-5 лет меньше и главное хуже, чем их сверстники, живущие в чистом воздухе. Я и мои единомышленники не хотят передавать своим детям и внукам загаженную планету.