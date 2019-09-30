Как вы смеете предлагать мне это?

Климатическая и экологическая война началась. Война старых и новых идей. Война подходов к экономике и устройству общества. Поэтому не вижу смысла выдерживать политкорректный стиль и ми-ми-ми, каких, очевидно, ожидали от Греты Тунберг, пишет активист, бывший член партии "Зеленые Эстонии" Андрей Гудим.
Эта история началась в Швеции. Грета Тунберг, бесстрашная и деятельная девушка 16 лет, напомнила мне другую очень известную шведку- Пеппи Длинныйчулок. Дело не только в озорных косичках, но и в той смелости, силе и решимости, самостоятельности, юморе и непосредственности, с которой она решала «взрослые» проблемы и заботы. И именно за это Пеппи стала всеобщей любимицей.
С Гретой случилось практически наоборот. Хоть она и стала за год с небольшим примером и кумиром для многих своих сверстников, хоть она и пересекла отважно Атлантику на парусном судне, хоть и преподнесла взрослым, которые её пригласили на саммит ООН, без прикрас и сюсюканья всю горечь сегодняшнего положения дел на экологическом фронте планеты Земля, но она мгновенно стала объектом ненависти.
Ненависть мгновенно материализовалась и в других линдгреновских героях. Карлсоны всех полов и мастей, в меру упитанные и в меру воспитанные, в самом расцвете сил, неистово зажужжали своими девайсами, принялись стращать и курощать, бить и громить, нести откровенную чушь и при первой же возможности улетать к себе на крышу, отказываясь отвечать за свои слова и деяния. Дяди Юлиусы всех возрастов сразу же выложили все мыслимые и немыслимые, так ими любимые теории заговора. Начиная от китайцев и США и заканчивая левой профессурой. Особо консервативные дяди Юлиусы понимающе и озираясь, политкорректно заявляли: это Сорос виноват! Понимаю дядечкины осторожности, их известного тёзку, Юлиуса Штрайхера, повесили в 1946 году за те же теории. Ну и домомучительницы фрекен-боки мгновенно обвинили распоясавшуюся молодежь во всех грехах непослушания, а особо продвинутые, написали многостраничные мнения о неблагодарных и «загнивающих» подростках. Поодаль стоявшие философы всех мастей и течений, на все лады заладили о крестовых походах, детях кукурузы, повелителях мух и прочих концах света.
Удивило не это. Удивила та волна ненависти и жестокости, которыми откликнулись на послание Греты Тунберг мировым лидерам на саммите ООН. Удивил и тот садизм, с которым смаковали тот же синдром Аспергера, диагностированный у Греты Тунберг. Я вижу несколько причин, почему это случилось. Во-первых, все скопом принялись казнить гонца. Гонца, принесшего весть о том, что на планете Земля полным ходом идет экологическая война. Гонца, заявившего, что по мнению учёных и активистов, война проигрывается из-за равнодушия, жадности, бездействия, трусости выйти из зоны комфорта.
Как вы смеете предлагать мне продолжать развивать грязную энергетику, перекопать всю Эстонию в поисках любых минералов и построить атомную электростанцию по соседству с нашим домом, а также отказываетесь обсуждать новые идеи и планы в энергоснабжении и экономике?
Во-вторых, по ней оттоптались бесчисленные сонмы родителей, ведущих ежедневные «войны» со своими детьми-подростками. Теми самыми детьми, которые не желают принимать ценности и философию своих родителей, не желают наследовать «старый» жестокий и консервативный мир, а хотят строить свой и для себя мир. Мне понятна горесть и желчь родителей, которые в вопросах обучения и переобучения уже начинают отставать от своих детей, а незыблемая годами формула «слушайся-учись-найдихорошуюработу-служи» рушится у них на глазах, а альтернативу должен находить себе каждый сам. Ну и в-третьих, подросток с трибуны ООН, произнесший грамотную, связанную, но сильно эмоциональную речь, нанес огромный урон самолюбию бесчисленных когорт диванных войск.
Я с удовольствием вернусь к самой речи Греты Тунберг, провозгласившей бессилие власть имущих и рядом вращающихся, в происходящей экологической войне. Сообщества учёных всего мира в 2016 году объявили начало новой геологической эпохи на планете Земля - антропоцена. Что означает влияние человека на облик и состояние Земли. Приведу самые наглядные примеры, почему я поддерживаю речь Греты Тунберг и порицаю бездействие или очень медленные действия мирового сообщества.
Одним из отличительных признаков антропоцена является заражение всех сред продуктами ядерного распада. Новыми элементами таблицы Менделеева, а также радиоактивными нуклидами других элементов. Это не результат природных процессов, это создано человеком. С 1945 по 1996 годы (не считая КНДР) было произведено более 2000 ядерных взрывов в трех средах. Сюда добавим самые тяжелые аварии на гражданских объектах, Харрисбург, Зелафилд, Чернобыль, Маяк, Фукусима, давших такое суммарное количество вышедших в атмосферу кюри, которое не уступает военным испытаниям. Драматический скачок раковых заболеваний на планете вполне связан с данным признаком антропоцена. Следующая значимая авария - как правило всего лишь вопрос времени. Я и мои единомышленники больше не желают участвовать в лотерее «получи свой радионуклид и интересно умри».
Вторым отличительным признаком является пластик. Пластик не природный материал, его производит человек. Безумное и бесконтрольное количество пластика в окружающей среде уже привело к изменению многих экосистем и гибели бесчисленного количества животных. Самое страшное его производное - микропластик. Он уже присутствует в организмах многих животных и по пищевой цепочке попадает в человека. А от некоторых продуктов он попадает напрямую в организм человека в количестве нескольких миллиардов частиц за один прием. Какое это влияние окажет на нас, мы можем узнать тогда, когда для многих это станет слишком поздно. Я и мои единомышленники не желаем участвовать в лотерее «найди свой кусочек пластика»
Третьим, самым взрывоопасным для многих диспутантов с неустойчивыми сероводородными замками является всё нарастающее по скорости изменение климата Земли. Именно вследствие увеличения парниковых газов в атмосфере. Самое последнее исследование доказало, что последние 800000 лет, в течение холоцена, климат Земли непрерывно менялся от умеренно холодного до умеренно теплого с достаточно медленной амплитудой. Именно этот благоприятный коридор оказал решающие значение на возникновение, развитие и расселение по Земле человечества. Внимание! Это же самое объемное исследование установило, что колебанию температуры в этом благоприятном коридоре соответствовало и колебание главного парникового газа СО2 в коридоре 300-400 ppm. Это была саморегуляция планеты через множество процессов с обратной связью. Человек в последнее время эмитировал гигатонны СО2 в атмосферу, провоцируя новое быстрое потепление с положительной обратной связью. Еще 10 лет назад количество СО2 в атмосфере было 375 ppm, сегодня уже 415 ppm. Я и не говорю про метан, азотистые соединения. Для тех, кто в танке. Глобальное потепление в одних местах сделает жизнь невыносимой из-за жары, в других из-за холода.
Твёрдые аэрозоли - отдельная тема. Живущие в условиях постоянного загрязнения живут в среднем на 3-5 лет меньше и главное хуже, чем их сверстники, живущие в чистом воздухе. Я и мои единомышленники не хотят передавать своим детям и внукам загаженную планету.
Итак, климатическая и экологическая война началась. Война старых и новых идей. Война подходов к экономике и устройству общества. Поэтому не вижу смысла выдерживать политкорректный стиль и ми-ми-ми, каких, очевидно, ожидали от Греты Тунберг. Я восклицаю: как вы смеете предлагать мне продолжать развивать грязную энергетику, перекопать всю Эстонию в поисках любых минералов и построить атомную электростанцию по соседству с нашим домом, а также отказываетесь обсуждать новые идеи и планы в энергоснабжении и экономике? В ответ на ваши планы, злобу и жадность я говорю вам: «Идите к чёрту!» Там всегда тепло. Бесплатно.