Пн, 30.09.2019
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"Ливерпуль" продолжает фантастическую серию

epa07861759 Liverpool's Roberto Firmino (L) celebrates with teammate Trent Alexander-Arnold (C) after scoring the 2-0 lead during the English Premier League soccer match between Chelsea FC and Liverpool FC at Stamford Bridge Stadium in London, Britain, 22 September 2019. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications

ФОТО: NEIL HALL / EPA

В чемпионате Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" продолжил победную поступь, выиграв уже седьмой матч подряд..

Лидеры АПЛ "Ливерпуль", "МанСити" и "Лестер" продолжили свои победные серии. "Ливерпуль" был в гостях сильнее "Шеффилда" 1:0, "Сити" на выезде переиграл "Эвертон" 3:1, а "Лестер" разбил дома "Ньюкасл" 5:0.

С момента назначения Брендана Роджерса на пост главного тренера "Лестер" набрал 31 очко в чемпионате Англии. За этот период больше очков заработали только «Ливерпуль» (49) и «Манчестер Сити» (43).

"Челси" продолжает подниматься из середины таблицы ближе к лидерам: победа 2:0 над "Брайтоном" позволила подопечным Фрэнка Лэмпарда забраться на шестое место в таблице, сократив отставание от идущего третьим "Лестера" до трех очков.

Лидирует в АПЛ "Ливерпуль", набравший после семи встреч максимальные 21 балла, на пять очков отстает идущим вторым "МанСити".

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