"Ливерпуль" продолжает фантастическую серию

Лидеры АПЛ "Ливерпуль", "МанСити" и "Лестер" продолжили свои победные серии. "Ливерпуль" был в гостях сильнее "Шеффилда" 1:0, "Сити" на выезде переиграл "Эвертон" 3:1, а "Лестер" разбил дома "Ньюкасл" 5:0.

С момента назначения Брендана Роджерса на пост главного тренера "Лестер" набрал 31 очко в чемпионате Англии. За этот период больше очков заработали только «Ливерпуль» (49) и «Манчестер Сити» (43).

"Челси" продолжает подниматься из середины таблицы ближе к лидерам: победа 2:0 над "Брайтоном" позволила подопечным Фрэнка Лэмпарда забраться на шестое место в таблице, сократив отставание от идущего третьим "Лестера" до трех очков.