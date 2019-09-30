Пн, 30.09.2019
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  • Составлен новый топ самых богатых людей Эстонии: смотрите, кто в него вошел!

Составлен новый топ самых богатых людей Эстонии: смотрите, кто в него вошел!

TransferWise'i juht Taavet Hinrikus tunneb enim rõõmu sellest, et regionaalsest ettevõttest sai tänavu globaalse haardega firma.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Общий объем капитала сотни самых богатых предпринимателей Эстонии за год вырос более, чем на 20%, выясняется из опубликованного сегодня порталом DV.ee списка пятиста самых богатых людей страны. 

На вершине ТОПа находятся основатели TransferWise Кристо Кяарманн и Таавет Хинрикус. 

Третье место в рейтинге занимает Кристьян Раху, которого эстонская пресса называет королем отопления, а замыкает первую пятерку 25-летний основатель Taxify Маркус Виллиг, чье имущество оценивается более чем в четверть миллиарда евро.

Олег Осиновский замыкает первую десятку богачей, Федор Берман занимает 12-е место, Роман Стройков - 20-е.

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