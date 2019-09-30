Капитану "Реала" Серхио Рамосу грозит сверхдлительная дисквалификация

В седьмом туре чемпионата Испании после центрального матча между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" (0:0) разразился скандал, в эпицентре которого оказался капитан "Реала" Серхио Рамос.
Как сообщает испанское издание Sport.es, Рамос в нецензурной форме оскорбил одного из боковых арбитров, но во время встречи не получил за это даже желтой карточки. Однако Дисциплинарная комиссия Ла Лиги вправе постфактум пересмотреть решение главного арбитра встречи и строго наказать защитника.
По регламенту Ла Лиги Рамоса за нецензурную брань в адрес арбитра могут дисквалифицировать от четырех до 12 встреч чемпионата. Если Рамосу очень сильно повезет, то срок наказания могут назначить в виде двух матчей чемпионата с испытательным сроком.
"Реал" лидирует в чемпионате Испании, набрав 15 очков. По 14 баллов набрали "Гранада" и "Атлетико". "Севилья", "Барселона" и "Реал Сосьедад" отстают от королевского клуба на два очка.