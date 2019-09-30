Трудовые реалии в Эстонии: мало кто может посоветовать знакомым работать у своего работодателя

В ходе исследования рынка труда, проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, работников просили оценить, с какой вероятностью они посоветовали бы своего работодателя знакомым. Выяснилось, что это сделали бы немногие – всего 26% работников. Однако по сравнению с 2018 годом доля работников, готовых посоветовать своего работодателя, несколько возросла – год назад активных рекомендателей было 22%.

Самая высокая готовность была у работников сектора инфотехнологии, где 39% работников настолько довольны своим работодателем, что посоветовали бы работу на предприятии и своим знакомым. Высокая готовность порекомендовать своего работодателя наблюдалась также в банковском секторе (37%) и сфере профессиональной, научной и технической деятельности (33%). Меньше всего готовы порекомендовать работу у своего работодателя люди, работающие в обрабатывающей промышленности и производстве (20 %), сфере гостиничного хозяйства и общественного питания (21%), сфере административной и вспомогательной деятельности (21%), а также оптовой и розничной торговле (21%).

«Работодатели, чьи работники не готовы порекомендовать работу на их предприятии, находятся в очень сложном положении на нынешнем рынке труда, поскольку плохая культура труда легко заметна соискателям работы», - прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт.

«В свою очередь, плохая культура труда и управления делают наем на работу дороже. Например, согласно опубликованному Harvard Business Reviews исследованию, плохой имидж работодателя требует от него предложения как минимум на 10% более высокой зарплаты, и желающих откликнуться на такое объявление работодателя почти в три раза меньше. Плохой имидж работодателя формируется, главным образом, тогда, когда работники ощущают неуверенность в связи со своей работой, на предприятии царит низкая культура управления, и в команде люди не находят общего языка», – добавил Хенри Аувяэрт.

По словам руководителя Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, рекомендательный индекс работодателя показывает связь работников с организацией. «На готовность рекомендовать своего работодателя существенно влияют как удовлетворенность работой, так и оценки качеству управления. Высокий рекомендательный индекс позволяет сократить расходы работодателя на наем работников, поскольку работники лояльны, и активные рекомендатели увеличивают количество кандидатов», – добавила Кадри Сеэдер.

Своего непосредственного руководителя готовы порекомендовать менее трети работников

В ходе исследования работников просили оценить навыки и знания своих руководителей. Всего оценку своему непосредственному руководителю дали более 6800 работников. 29% работников были настолько довольны работой своих руководителей, что были готовы порекомендовать их и другим.

Больше всего работники довольны профессиональными знаниями своих руководителей – 70% работников оценили руководителей как специалистов в своей области. Кроме того, 69% отвечавших отметили, что их непосредственный руководитель ценит работников. Однако почти половина работников указала в качестве слабой стороны эстонских руководителей тот факт, что руководитель не ко всем работникам относится одинаково и справедливо. Работники также отметили, что многие руководители не поощряют их за хорошие результаты работы и не вдохновляют работников на достижение более высоких результатов.

Предыдущее организованное CVKeskus.ee исследование показало, что почти каждый третий (29,4 %) работник был бы согласен на меньшую зарплату и продолжить работать на этом же предприятия, если бы было выполнено одно условие – сменился их непосредственный начальник.

Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивает работодателей, работников и соискателей работы два раза в год – весной и осенью. Этой весной в исследовании приняли участие 523 работодателя и 9289 работников и соискателей работы. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии. Готовность порекомендовать своего работодателя и непосредственного руководителя просили оценить по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 – по всей вероятности не порекомендовал бы, а 10 – по всей вероятности порекомендовал бы. Активными рекомендателями считаются отвечавшие, поставившие оценку 9–10 баллов, нейтральными – отвечавшие, поставившие оценку 7–8 баллов, и пассивными – отвечавшие, поставившие оценку 0–6 баллов.

Десять сфер, работники которых готовы порекомендовать своего работодателя: