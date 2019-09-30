Lux Express: бесплатные электронные визы негативно повлияют на погранпункт Нарва-Ивангород

До настоящего момента визы в Россию для семьи из четырех человек стоили около 250 евро, что, по мнению многих, было неоправданно дорого. По словам Реммеля, руководящего бизнесом LuxExpress в России, электронные визы значительно облегчат поездки в Ленинградскую область, однако пограничный пункт Нарва-Ивангород останется узким бутылочным горлышком. «У автобусов при прохождении границы есть так называемый зеленый коридор, но сейчас и он уже перегружен, - отметил Реммель. - Поэтому нельзя добавить ни один подходящий по времени рейс. Если мы захотим это сделать, то представители как Эстонии, так и России скажут, что время на границе занято».

По оценке Реммеля, пограничники хорошо работают, однако препятствием является несовершенная инфраструктура и узкий мост. У находящихся на юге Чудского озера погранпунктов Койдула и Лухамаа нет таких проблем, но их нельзя использовать при поездках из Таллинна в Петербург. «Пропускная способность на границе Финляндии и России тоже высокая, а погранпункт Нарва-Ивангород нуждается в инвестициях с обоих сторон», - отметил Реммель.

Каждый год автобусы LuxExpress перевозят из Эстонии в Россию 40 000 пассажиров, и Реммель считает, в будущем году число пассажиров благодаря электронным визам увеличится примерно на десять процентов. «Пока неизвестно, вырастет ли число пассажиров сразу или будет постепенно увеличиваться в течение нескольких месяцев, - объяснил он. - Российская сторона надеется, что после введения электронных виз туристов станет на 40-50 процентов больше, но в Калининградской области электронные визы ввели уже в июле, и к концу года там прогнозируют рост меньше десяти процентов». По словам Реммеля, можно ожидать, что чаще будут ездить семьи с детьми и молодежь.

Заполняемость автобусов, курсирующих в Петербург, по словам Реммеля, уже высокая, за девять месяцев этого года число пассажиров на линии Таллинн-Петербург выросло на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а на маршруте Тарту-Петербург – на 15 процентов. Автобусы Lux Express также пять раз в день отправляются из Хельсинки в Петербург, и представители компании следят за растущим интересом жителей Финляндии к России. «Мы хотим понять, как жители Юго-Восточной Финляндии теперь будут смотреть на запад и юго-запад России».