Пн, 30.09.2019
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IKEA отзывает в Таллинне популярный товар: всех купивших просят вернуть его в пункт выдачи

Детские нагрудники IKEA

ФОТО: Pressifoto

Компания IKEA отзывает с рынка красные и синие детские нагрудники MATVRÅ, и призывает всех, кто успел приобрести набор из двух цветных нагрудников, вернуть товар в пункт выдачи товара в Таллинне

Покупателям будет возвращена потраченная сумма. При возвращении товара нет необходимости предъявлять чек, заверяет магазин.  

В целях безопасности IKEA призывает не использовать приобретенные нагрудники. 

"Наш приоритет - безопасность и качество товара, все товары проходят тесты на соответствие стандартам и всем необходимым требованиям. После получения отзывов о том, что при стягивании нагрудника застежка вываливается, и ребёнок может подавиться, засунув ее в рот, было принято незамедлительное решение отозвать с рынка синие и красные нагрудники MATVRÅ", - сообщила специалист по связям с общественностью IKEA Вайва Серпкова.

Она добавила, что нагрудники с рисунком с овощами и фруктами под тем же названием – безопасны, так как сделаны из другого материала и имеют другой дизайн. 

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