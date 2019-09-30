IKEA отзывает в Таллинне популярный товар: всех купивших просят вернуть его в пункт выдачи

"Наш приоритет - безопасность и качество товара, все товары проходят тесты на соответствие стандартам и всем необходимым требованиям. После получения отзывов о том, что при стягивании нагрудника застежка вываливается, и ребёнок может подавиться, засунув ее в рот, было принято незамедлительное решение отозвать с рынка синие и красные нагрудники MATVRÅ", - сообщила специалист по связям с общественностью IKEA Вайва Серпкова.