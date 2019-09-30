Таллиннский шоколатье: в обычных магазинах можно найти хороший шоколад. Если знать, куда смотреть

Прежде, чем найти себя в шоколадном бизнесе, Анна успела стать специалистом в сфере телекоммуникаций и дизайна интерьера. В поисках дела, которое смогло бы раскрыть ее творческий потенциал, Седашева вспомнила про свою любовь к шоколаду. «Правда, раньше я любила его не готовить, а исключительно есть, но в тот момент решила, что буду заниматься шоколадом, поскольку думала, что смогу работать дома и всегда быть с детьми. Сразу скажу, что я сильно ошибалась: дома работать было невозможно, поскольку стоило мне только отвернуться, дети моментально съедали шоколад», - смеется Анна.

Выучиться на шоколатье в Эстонии невозможно, поэтому она выбрала учебное заведение в Ванкувере и прошла онлайн-обучение. Через полгода после того, как у нее появились первые клиенты, она перебралась с домашней кухни в свою шоколадную студию, а спустя еще полгода у нее появился помощник, поскольку сама она уже не справлялась с объемом заказов.

Анна уверена, что шоколатье – это не просто профессия, а призвание. «Мои кондитеры – очень хорошие мастера, у них набита рука, они четко делают все узоры, но они работают по рецептуре. А я могу создавать новые рецепты и достаточно тонко чувствую вкус, — объясняет специфику своей профессии Седашева. - Вкусовые нюансы может понять не каждый. Если человек просто сладкоежка, он может разделить на нравится и не нравится, а шоколатье должен понимать, что он создает и какие вкусы сочетаются».

Розовый проиграл классике

Как создаются новые рецепты? Есть классическая база, с которой работает шоколатье: темный, молочный и белый шоколад. «Есть еще розовый шоколад (розовый цвет шоколаду придают не красители, а красные какао-бобы – прим.ред.), который не так давно вышел на рынок. Вокруг него было много шума, активно подогревали интерес, но появились первые пилотные продукты с розовым шоколадом, и в общем-то пока для людей он оказался не таким интересным как классика».

Итак, шоколатье берет базу в виде шоколада, а дальше на кухне начинается творческий процесс, во время которого мастер не должен пренебрегать несколькими важными правилами. «Во-первых, мы не можем шоколад смешивать со всем подряд. Он отлично смешивается с жирами, но его невозможно смешать с фруктовыми пюре. То есть нельзя шоколад просто смешать с клубничным пюре, чтобы получить клубничную начинку. Шоколад смешивается, например, со сливками или кокосовым маслом, и тогда уже в эту смесь добавляется вкусовая добавка».