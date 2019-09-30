Пн, 30.09.2019
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  • Власти Тарту тратят сотни тысяч евро на устаревшие технологии, отказываясь от возможности сэкономить

Власти Тарту тратят сотни тысяч евро на устаревшие технологии, отказываясь от возможности сэкономить

Tänavavalgustus neelab omavalitsuse eelarvest arvestatava summa.

ФОТО: Peeter Lilleväli

Содержание устаревшего уличного освещения с натриевыми лампами обходится Тарту в два раза дороже, чем современные светодиодные светильники, сообщает портал Rus.ERR.

В настоящее время Тарту тратит на уличное освещение 800 000 евро в год, хотя при полном переходе на светодиодные лампы расходы на электроэнергию сократились бы на 50-70%.

Из 14 000 уличных светильников в городе только 4000 оснащены светодиодными лампами со сроком эксплуатации до 25 лет, тогда как в остальных используются старые натриевые лампы с повышенным расходом электроэнергии и средним сроком эксплуатации 3-5 лет.

Между тем главный специалист по уличному освещению в отделе городского хозяйства Тарту Андрус Рейнманн пояснил, что новые системы стоят дорого, а их покупка сопряжена со сложностями. Тем не менее, поставлена цель постепенно перевести все уличное освещение в городе на светодиодные лампы.

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