Власти Тарту тратят сотни тысяч евро на устаревшие технологии, отказываясь от возможности сэкономить

Содержание устаревшего уличного освещения с натриевыми лампами обходится Тарту в два раза дороже, чем современные светодиодные светильники, сообщает портал Rus.ERR.
В настоящее время Тарту тратит на уличное освещение 800 000 евро в год, хотя при полном переходе на светодиодные лампы расходы на электроэнергию сократились бы на 50-70%.
Из 14 000 уличных светильников в городе только 4000 оснащены светодиодными лампами со сроком эксплуатации до 25 лет, тогда как в остальных используются старые натриевые лампы с повышенным расходом электроэнергии и средним сроком эксплуатации 3-5 лет.
Между тем главный специалист по уличному освещению в отделе городского хозяйства Тарту Андрус Рейнманн пояснил, что новые системы стоят дорого, а их покупка сопряжена со сложностями. Тем не менее, поставлена цель постепенно перевести все уличное освещение в городе на светодиодные лампы.