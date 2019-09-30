Власти Тарту тратят сотни тысяч евро на устаревшие технологии, отказываясь от возможности сэкономить

В настоящее время Тарту тратит на уличное освещение 800 000 евро в год, хотя при полном переходе на светодиодные лампы расходы на электроэнергию сократились бы на 50-70%.

Из 14 000 уличных светильников в городе только 4000 оснащены светодиодными лампами со сроком эксплуатации до 25 лет, тогда как в остальных используются старые натриевые лампы с повышенным расходом электроэнергии и средним сроком эксплуатации 3-5 лет.