Месть за разоблачение: ТТУ «предупредил» новое руководство разоблачителя

Postimees пытался узнать у пресс-секретаря университета, почему к разоблачителю начали относиться так странно, но в ответ пришло непонятное письмо, в котором не было прямого ответа на вопрос. Было лишь объяснено, что в обязанности Шасмина входит консультирование руководителей структуры. Не удалось дозвониться и до ректора Яака Аавиксоо.

«Все мы знаем, что разоблачителя проще расстрелять, чем признать разоблачение», - говорит исполнительный директор MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Карина Паю.

Она объяснила, что в случае разоблачения организация должна бы сосредоточиться на самой информации, а не на том, кто ее принес. Также элементарно, что к разоблачителю нужно относиться как прежде, наравне с другими работниками.

«Неоправданно уделять разоблачителю чрезмерно много внимания, а также публиковать его личные данные», - говорит Паю. Она добавила, что если учреждение хочет, чтобы в организации не боялись говорить о проблемах, то неравное обращение с информатором прямо противоречит этой цели».

Нет практики разоблачений

Представитель МакБрайда, присяжный адвокат Пауль Керес также считает, что поведение ТТУ указывает на то, что на ошибках не хотят учиться.

«Появление разоблачителя дает организации возможность скорректировать или исправить аморальную или противозаконную деятельность. Если же это воспринимается, как нападение, подобное может указывать на то, что нарушение законов является системой», - сказал он.

«Если это правда, что в обращении в инспекцию выдвинуты претензии в плане деятельности МакБрайда, значит ТТУ не использовал в свете поступившей общественности информации отличную возможность для внутреннего очищения и принятия западно-европейской организационной культуры», - сказал присяжный адвокат.

В Эстонии регулирование разоблачений пока бегает в коротеньких штанишках. Представитель Инспекции защиты данных Хейберг признает, что пока у Эстонии такой практики нет.

Культуру разоблачений в Эстонии на примере ТТУ прежде критиковал и бывший государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус: «Образно мы живет в одной большой тюрьме, где информирование о проблеме превращает тебя в стукача, которому нужно бежать, или ждать, что тебе отомстят в темном уголке».

Защиту разоблачителя от притеснений регулирует лишь Закон о противодействии коррупции, который запрещает неравное обращение в отношении сообщившего о преступлении. Лицо, которое обращается неравно с информатором, должно доказать, что это никак не связано с сообщением о коррупции. Эстонские законы ограничены, поскольку разоблачителей защищают лишь в случаях, связанных с коррупцией.

Принимаемая в начале октября в Европейском парламенте директива изменит прежнее понимание закона и сделает едиными правила во всех странах-членах. Согласно будущей директиве, в числе прочего, предусмотрено и наказание для тех, кто применяет неравное обращение к информирующим о незаконной или аморальной деятельности.

На сообщившего о проблеме натравили инспекцию

Есть основания полагать, что сообщившего общественности о проблеме в дальнейшем может ожидать письма из Инспекции защиты данных.

На прошлой неделе учитель гимназии Канепи получил угрожающее письмо из инспекции, согласно которому он явно разгласил деликатные личные данные, когда рассказал Postimees о том, как директор просил учителей по-особенному относиться к своим родственникам. Точнее, деликатными данными были оценки детей.

Этот случай схож с тем, что произошло в рамках скандала, связанного с ТТУ: сначала разоблачитель обратился ко всем, к кому было возможно, но не получил помощи. Поэтому он обратился в СМИ, чиновники зашевелились, директор уволился, одним словом, проблему решили.

«Сообщаем вам, что в отношении вас начато надзорное производство», - сообщила теперь инспекция учителю.

Также же письмо поступило и в редакцию Postimees.

Это все же пока не означает, что газету или учителя оштрафуют. Инспекция защиты данных в ходе производства выясняет, ли в этом случае нужно было разглашать личные данные.

«Просим объяснить, какие данные, касающиеся несовершеннолетнего, вы передали, и обосновать, почему вы посчитали необходимым их освящение в СМИ в рамках данного спора, и можно ли было сделать так, чтобы личность невозможно было установить (в том числе, косвенно)», - говорится в направленном инспекцией запросе.