Месть за разоблачение: ТТУ «предупредил» новое руководство разоблачителя

Обнародование личных данных, «предупреждение» нового руководства и жалоба в Инспекцию защиты личных данных. Таллиннский технический университет (ТТУ) значительно усложнил жизнь важного свидетеля уголовного дела. Эксперты не считаю такое обращение прозападным поведением, пишет Postimees.
Младший научный сотрудник ТТУ, американец Киган МакБрайд поднял шум: рискнул всем и открыто рассказал о том, как его начальник Рагнар Нурксе в институте административного управления вытягивает деньги из Европейского союза. Postimees получил доказательства, добрался до других свидетелей, опубликовал схемы, а прокуратура возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве на льготах.
Незадолго до возникновения скандала МакБрайд сменил место работы. Перешел из Института Нурксе в отдел программного обеспечения. Таким образом, его это дело не должно было коснуться.
Но через несколько недель после возникновения скандала специалист по информационной безопасности бюро ректората ТТУ Хенри Шасмин отправился «предупредить» нового руководителя разоблачителя. «Мне сказали, чтобы я был осторожен по отношению к МакБрайду. Что это человек, который может начать стучать. Что мы должны следить за тем, чтобы не доверять ему секреты и чувствительную информацию», - описал приватную беседу директор института программного обеспечения Яан Пеньям.
Ему все же осталось непонятным, какую именно секретную информацию, по мнению специалиста по инфобезопасности, нельзя сообщать МакБрайду. Он вообще впервые вел такие разговоры. Других работников это предупреждение не касалось.
Жалоба в инспекцию
Руководитель института шум поднимать не стал, а обращаться с МакБрайдом как-то особенно не собирается. Он лишь хотел бы верить, что работник по инфобезопасности приходил к нему предупреждать по собственной глупости, а не по приказу руководства.
Тайная работа по оказанию влияния вызвала в институте некоторое замешательство. Несколько работников отправили в ректорат и Шасмину электронные письма, чтобы понять, для чего нужны такого рода предупреждения.
В ответ они получили лишь официальные и непонятные отписки, в графе копий которых был указан юрист университета.
После безуспешной переписки, длившейся неделю, наконец, появилось хоть какое-то объяснение.
Из ректората ответили, что об «инциденте» утечки информации, связанной со скандалом вокруг Института Нурксе ТТУ, оповещена Инспекция защиты данных. «Таллиннский технический университет действительно 24 сентября передал извещение о нарушении в связи с разглашением личных данных», - подтвердила руководитель службы по связям с общественностью инспекции Сигне Хейберг. Но она не смогла уточнить, чем именно было обусловлено такое извещение, а также, связано ли оно вообще с разоблачителем.
Но Хейберг подчеркнула, что, конечно, инспекция не давала университету никаких распоряжений, чтобы тот предупреждал руководство МакБрайда, потому это учреждение с данным инцидентом никоим образом не связано.
Из-за разглашения личных данных без разрешения инспекция могла обратиться напрямую к МакБрайду.
На сайте ТТУ в течение какого-то времени висел номер личного мобильного телефона МакБрайда. После предъявления претензии его, конечно, удалили, но до сих пор там можно найти презентацию о разоблачении, составленную ректором Яаком Аавиксоо, в котором имеются и американский, и эстонский телефоны МакБрайда. Разрешения сообщить всему миру личный телефон у МакБрайда никто не спрашивал.
Postimees пытался узнать у пресс-секретаря университета, почему к разоблачителю начали относиться так странно, но в ответ пришло непонятное письмо, в котором не было прямого ответа на вопрос. Было лишь объяснено, что в обязанности Шасмина входит консультирование руководителей структуры. Не удалось дозвониться и до ректора Яака Аавиксоо.
«Все мы знаем, что разоблачителя проще расстрелять, чем признать разоблачение», - говорит исполнительный директор MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Карина Паю.
Она объяснила, что в случае разоблачения организация должна бы сосредоточиться на самой информации, а не на том, кто ее принес. Также элементарно, что к разоблачителю нужно относиться как прежде, наравне с другими работниками.
«Неоправданно уделять разоблачителю чрезмерно много внимания, а также публиковать его личные данные», - говорит Паю. Она добавила, что если учреждение хочет, чтобы в организации не боялись говорить о проблемах, то неравное обращение с информатором прямо противоречит этой цели».
Нет практики разоблачений
Представитель МакБрайда, присяжный адвокат Пауль Керес также считает, что поведение ТТУ указывает на то, что на ошибках не хотят учиться.
«Появление разоблачителя дает организации возможность скорректировать или исправить аморальную или противозаконную деятельность. Если же это воспринимается, как нападение, подобное может указывать на то, что нарушение законов является системой», - сказал он.
«Если это правда, что в обращении в инспекцию выдвинуты претензии в плане деятельности МакБрайда, значит ТТУ не использовал в свете поступившей общественности информации отличную возможность для внутреннего очищения и принятия западно-европейской организационной культуры», - сказал присяжный адвокат.
В Эстонии регулирование разоблачений пока бегает в коротеньких штанишках. Представитель Инспекции защиты данных Хейберг признает, что пока у Эстонии такой практики нет.
Культуру разоблачений в Эстонии на примере ТТУ прежде критиковал и бывший государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус: «Образно мы живет в одной большой тюрьме, где информирование о проблеме превращает тебя в стукача, которому нужно бежать, или ждать, что тебе отомстят в темном уголке».
Защиту разоблачителя от притеснений регулирует лишь Закон о противодействии коррупции, который запрещает неравное обращение в отношении сообщившего о преступлении. Лицо, которое обращается неравно с информатором, должно доказать, что это никак не связано с сообщением о коррупции. Эстонские законы ограничены, поскольку разоблачителей защищают лишь в случаях, связанных с коррупцией.
Принимаемая в начале октября в Европейском парламенте директива изменит прежнее понимание закона и сделает едиными правила во всех странах-членах. Согласно будущей директиве, в числе прочего, предусмотрено и наказание для тех, кто применяет неравное обращение к информирующим о незаконной или аморальной деятельности.
На сообщившего о проблеме натравили инспекцию
Есть основания полагать, что сообщившего общественности о проблеме в дальнейшем может ожидать письма из Инспекции защиты данных.
На прошлой неделе учитель гимназии Канепи получил угрожающее письмо из инспекции, согласно которому он явно разгласил деликатные личные данные, когда рассказал Postimees о том, как директор просил учителей по-особенному относиться к своим родственникам. Точнее, деликатными данными были оценки детей.
Этот случай схож с тем, что произошло в рамках скандала, связанного с ТТУ: сначала разоблачитель обратился ко всем, к кому было возможно, но не получил помощи. Поэтому он обратился в СМИ, чиновники зашевелились, директор уволился, одним словом, проблему решили.
«Сообщаем вам, что в отношении вас начато надзорное производство», - сообщила теперь инспекция учителю.
Также же письмо поступило и в редакцию Postimees.
Это все же пока не означает, что газету или учителя оштрафуют. Инспекция защиты данных в ходе производства выясняет, ли в этом случае нужно было разглашать личные данные.
«Просим объяснить, какие данные, касающиеся несовершеннолетнего, вы передали, и обосновать, почему вы посчитали необходимым их освящение в СМИ в рамках данного спора, и можно ли было сделать так, чтобы личность невозможно было установить (в том числе, косвенно)», - говорится в направленном инспекцией запросе.