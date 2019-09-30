Made in ... Определена страна, продукция которой имеет лучшую в мире репутацию

Германская торговая марка занимает первое место по популярности среди потребителей во всем мире, свидетельствуют обнародованные в понедельник, 30 сентября, результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov и Кембриджским университетом в Великобритании.

Исследование показало, что почти половина всех опрошенных позитивно относятся к ярлыку Made in Germany, негативно - лишь 6 процентов. В результате Made in Germany возглавила рейтинг торговых марок, получив 45 пунктов. На втором месте оказались товары из Италии (38 пунктов), третье - поделили Франция и Великобритания (по 34 пункта). Японские товары заняли пятое место, значительно опередив конкурентов из Южной Кореи, которые заняли лишь 9 позицию.

Опрос, проведенный в 23 странах, также показал, что имидж китайских товаров негативно оценивают 44 процента респондентов - почти в три раза больше тех, кто относится к товарам Made in China позитивно. В результате товары из Китая получили отрицательный рейтинг в минус 29 пунктов и оказались на последнем из 12 мест среди стран, находившихся в поле зрения социологов.