Круче чем у Роналду: Поль Погба захотел космическую зарплату

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выдвинул требования по новому контракту с "Манчестер Юнайтед", передает Newsru.com.
Футболист желает зарабатывать по обновленному трудовому соглашению с английским клубом 600 тысяч евро в неделю или 34 миллиона евро за сезон.
Это больше, чем платят Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе",где португальцу перечисляют 31 миллион евро за сезон.
Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны "Ювентуса" и мадридского "Реала", поэтому Поль со своим представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам "Манчестер Юнайтед", пишет Tuttosport.
Нынешний контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед", по которому он зарабатывает почти 17 млн евро за сезон, действует до 2021 года с опцией продления еще на один год.
В текущем чемпионате Англии 26-летний француз делал две голевые передачи, а "Манчестер Юнайтед" располагается пока лишь на 11-м месте в турнирной таблице.