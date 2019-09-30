Пн, 30.09.2019
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  • Круче чем у Роналду: Поль Погба захотел космическую зарплату

Круче чем у Роналду: Поль Погба захотел космическую зарплату

Поль Погба

ФОТО: Martin Rickett / PA Wire/PA Images

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выдвинул требования по новому контракту с "Манчестер Юнайтед", передает Newsru.com.

Футболист желает зарабатывать по обновленному трудовому соглашению с английским клубом 600 тысяч евро в неделю или 34 миллиона евро за сезон.

Это больше, чем платят Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе",где португальцу перечисляют 31 миллион евро за сезон.

Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны "Ювентуса" и мадридского "Реала", поэтому Поль со своим представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам "Манчестер Юнайтед", пишет Tuttosport.

Нынешний контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед", по которому он зарабатывает почти 17 млн евро за сезон, действует до 2021 года с опцией продления еще на один год.

В текущем чемпионате Англии 26-летний француз делал две голевые передачи, а "Манчестер Юнайтед" располагается пока лишь на 11-м месте в турнирной таблице.

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