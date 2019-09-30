Эстонская компания построит в Риге гигантский торговый комплекс за 70 миллионов евро

Эстонская компания по развитию недвижимости Estmak Capital в сотрудничестве с латвийским застройщиком VPH Latvia приступила к строительству мультифункционального торгово-развлекательного центра «Сага», который расположится в Риге по соседству с магазином IKEA. В проект будет инвестировано около 70 миллионов евро.
«Мы рады сотрудничеству с таким профессиональным застройщиком, как VPH, имеющим богатый опыт в сфере развития торговых центров как в Европе, так и Северной Америке. Уверен, что синергия наших компаний приведет к достойному результату и в Риге появится уникальный во многих смыслах торгово-развлекательный комплекс», - сказал основатель Estmak Capital Тимофей Суконкин.
"Мы хотим создать семейную концепцию досуга и шоппинга, привлекая важных в своей нише арендаторов и партнеров. В числе арендаторов появятся уже известные в Эстонии, но новые для Латвии бренды", - дополнил директор VPH Latvia Юрис Барканс.
По словам Суконкина, миссия компании Estmak Capital заключается в сооружении объектов недвижимости, гармонирующих с окружающей средой, использование энергоэффективных технологий и бережное отношение к экологии.
«Торговый центр «Сага» строится в соответствии с самыми высокими стандартами строительства, в результате чего через год в Риге появится максимально экологичный торгово-развлекательный комплекс, рассчитанный на всю семью», - добавил Суконкин. Концепция торгово-развлекательного центра «Сага» будет основана на принципах зеленого мышления, которые помогут и самим посетителям принимать взвешенные решения, идущие на пользу окружающей среде.
Общая площадь нового торгового центра составит 57 тысяч квадратных метров, разрешение на строительство уже выдано и, по планам, торговый центр должен быть сдан в эксплуатацию осенью следующего года. Зеленые насаждения вокруг центра займут площадь около 30 тысяч квадратных метров. Парковка центра будет рассчитана на 2000 мест. Торговый центр «Сага» расположится в десяти километрах от центра Риги и двадцати километрах от рижского аэропорта.