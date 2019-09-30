Эстонская компания построит в Риге гигантский торговый комплекс за 70 миллионов евро

«Мы рады сотрудничеству с таким профессиональным застройщиком, как VPH, имеющим богатый опыт в сфере развития торговых центров как в Европе, так и Северной Америке. Уверен, что синергия наших компаний приведет к достойному результату и в Риге появится уникальный во многих смыслах торгово-развлекательный комплекс», - сказал основатель Estmak Capital Тимофей Суконкин.

"Мы хотим создать семейную концепцию досуга и шоппинга, привлекая важных в своей нише арендаторов и партнеров. В числе арендаторов появятся уже известные в Эстонии, но новые для Латвии бренды", - дополнил директор VPH Latvia Юрис Барканс.

По словам Суконкина, миссия компании Estmak Capital заключается в сооружении объектов недвижимости, гармонирующих с окружающей средой, использование энергоэффективных технологий и бережное отношение к экологии.

«Торговый центр «Сага» строится в соответствии с самыми высокими стандартами строительства, в результате чего через год в Риге появится максимально экологичный торгово-развлекательный комплекс, рассчитанный на всю семью», - добавил Суконкин. Концепция торгово-развлекательного центра «Сага» будет основана на принципах зеленого мышления, которые помогут и самим посетителям принимать взвешенные решения, идущие на пользу окружающей среде.