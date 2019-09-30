Эстонские спортсмены и тренеры получат внушительные премии

Ставших бронзовыми призерами чемпионата мира по борьбе в Казахстане Эпп Мяэ и Хейки Наби ждут государственные премии в размере 15 000 евро, передает Rus.Err.ee.
Tренерам Эпп Мяэ Ахто Раска и Максиму Молонову полагаются премии в размере 3750 евро на каждого.
Наставники Хейки Наби Игорь Бугай и Леви Ирл получат, соответственно, 4500 и 3000 евро.
С учетом налогов государство потратит на премии 56 250 евро.
В Эстонии уже свыше пяти лет по распоряжению правительства премированием отличившихся спортсменов занимается Эстонский олимпийский комитет, но средства на эти цели выделяются из бюджета Министерства культуры.