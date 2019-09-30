Эстонские спортсмены и тренеры получат внушительные премии

Tренерам Эпп Мяэ Ахто Раска и Максиму Молонову полагаются премии в размере 3750 евро на каждого.

В Эстонии уже свыше пяти лет по распоряжению правительства премированием отличившихся спортсменов занимается Эстонский олимпийский комитет, но средства на эти цели выделяются из бюджета Министерства культуры.