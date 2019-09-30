Пн, 30.09.2019
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Эстонские спортсмены и тренеры получат внушительные премии

Хейки Наби.

ФОТО: Erlen Štaub

Ставших бронзовыми призерами чемпионата мира по борьбе в Казахстане Эпп Мяэ и Хейки Наби ждут государственные премии в размере 15 000 евро, передает Rus.Err.ee.

Tренерам Эпп Мяэ Ахто Раска и Максиму Молонову полагаются премии в размере 3750 евро на каждого.

Наставники Хейки Наби Игорь Бугай и Леви Ирл получат, соответственно, 4500 и 3000 евро.

С учетом налогов государство потратит на премии 56 250 евро.

В Эстонии уже свыше пяти лет по распоряжению правительства премированием отличившихся спортсменов занимается Эстонский олимпийский комитет, но средства на эти цели выделяются из бюджета Министерства культуры. 

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