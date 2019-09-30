Человек прыгнул в воду с борта судна компании Tallink

В 3:25 молодой человек спрыгнул в воду с борта судна, стоявшего у причала в D-терминале Таллиннского порта. На судне был дан сигнал тревоги. Команда парома и работники порта начали спасательную операцию, сообщила пресс-секретарь Tallink Катри Линк.

В это время в порт как раз вошла яхта Aurelia, и работники компании Tallinna Sadam попросили экипаж яхты по возможности взять находившегося в воде человека на борт. Aurelia это и сделала, после чего доставила гражданина Финляндии на борт Silja Europa.

В 4:30 финского гражданина передали на попечение скорой помощи. У мужчины было переохлаждение, но он был в сознании. У компании Tallink нет информации о том, почему мужчина прыгнул за борт.