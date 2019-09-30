Обанкротилась всемирно известная сеть магазинов одежды

По данным агентства, компания планирует реформироваться через признание банкротства, согласившись закрыть не приносящие прибыль магазины по всему миру.

Остальные магазины продолжат работать, пока сеть не разработает план по выплатам кредитов.

Отмечается, что кредиторы ритейлера — JPMorgan и Chase выплатили компании 275 млн долларов, чтобы она смогла восстановить работу бренда в США и за границей и выполнить обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками.

Компания Forever 21 была основана в 1984 году и имеет свыше 800 магазинов в США, Европе, Азии и Латинской Америке. Первая торговая точка была открыта в Лос-Анджелесе в 1984 году.