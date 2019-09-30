"Милан" выдал один из худших стартов в истории и готовится к смене владельца и тренера

В шестом туре Серии А "Фиорентина" сумела на "Сан-Сиро" одолеть "Милан" 3:1 и после этого в итальянских СМИ начались разговоры о смене тренера клуба. На место Марко Джампаоло, при котором "Милан выдал худший старт с 1938 года, итальянская пресса сватает бывшего супер-форварда клуба Андрея Шевченко, который сейчас возглавляет сборную Украины и Массимилиано Аллегри. С Аллегри, возглавлявшим "Милан" четыре года, "россонери" выиграли как чемпионат, так и Суперкубок Италии.

Однако спортивный директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что пока речи о смене тренера не идет - Джампаоло еще дадут некоторое время на исправление ситуации. "Милан" хоть и проиграл две трети матчей чемпионата, но положение клуба пока не столь катострофично: клуб идет на 12-м месте, отставая от зоны еврокубков на четыре очка. Кроме того, смена тренера в клубе может произойти и после возможной смены владельца команды - модный дом Louis Vuitton Malletier решил приобрести "Милан" за 960 миллионов евро.