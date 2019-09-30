Нарвский политик побыл в совете госкомпании всего восемь дней: исключили из-за судимости

Депутат Нарвского городского собрания Федор Овсянников пробыл членом совета муниципального целевого учреждения Narva Linnaelamu всего восемь дней.
Согласно распоряжению, которое 26 сентября утвердил мэр Нарвы Алексей Евграфов, Овсянникова отозвали из совета из-за непогашенной судимости, передает rus.err.ee.
На вопрос, неужели власти Нарвы не знали о непогашенной судимости Овсянникова, Алексей Евграфов ответил, что у них была проблема с доступом к регистру наказаний.
В мае этого года Федор Овсянников был отозван из совета Нарвской больницы. Это произошло после того, как из-за его судимости больницу не допустили к участию в тендере по оказанию услуги лечения от алкоголизма.