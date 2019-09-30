Нарвский политик побыл в совете госкомпании всего восемь дней: исключили из-за судимости

На вопрос, неужели власти Нарвы не знали о непогашенной судимости Овсянникова, Алексей Евграфов ответил, что у них была проблема с доступом к регистру наказаний.

В мае этого года Федор Овсянников был отозван из совета Нарвской больницы. Это произошло после того, как из-за его судимости больницу не допустили к участию в тендере по оказанию услуги лечения от алкоголизма.