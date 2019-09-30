Вопрос читателя: скрыл, что получил травму на производстве, как исправить ситуацию?

Читатель обратился в Трудовую инспекцию с вопросом: «У меня произошел несчастный случай на производстве. Я договорился с начальником, что скажу врачу, будто это произошло дома. Думаю, что это неправильно и хотел бы теперь переделать все в несчастный случай на производстве, что для этого нужно сделать?»
Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Трудовой инспекции:
«Когда работник из-за несчастного случая на производстве обращается к врачу, ему нужно обязательно сказать, что травма была получена при исполнении служебных обязанностей. Врач, который выявит у работника тяжелое нарушение здоровья, или выдаст из-за несчастного случая на производстве больничный лист, оповестит об этом Трудовую инспекцию. Также врач оповещает инспекцию о несчастном случае на производстве, приведшем к смерти.
Если работник и работодатель решают скрыть несчастный случай на производстве и работник не говорит правду об обстоятельствах получения повреждения, позже будет трудно доказать, что речь идет о несчастном случае на производстве, поскольку и возможные свидетели не обязаны помнить обстоятельств случившегося.
Таким образом, при несчастном случае на производстве нужно следить за тем, чтобы и врач, и работодатель были своевременно извещены о случившемся. Например, если работник пострадал так, что этого никто не видел, и он сообщает об этом только работодателю, который хочет это скрыть, у работника позже будет мало возможностей убедительно объяснить и доказать, что речь все же идет о несчастном случае на производстве.
Пострадавший, а также видевшие несчастный случай коллеги обязаны известить работодателя о случившемся. Если сразу это сделать невозможно, это нужно сделать при первой же возможности. Также советуем отправлять извещение, например, по электронной почте, чтобы после вы могли доказать факт сообщения.
Если работодатель, несмотря на извещение, не признает несчастный случай на производстве и не начинает расследование, для решения спора можно обратиться в суд. При обращении в суд работник тоже сначала должен доказать, что речь идет о несчастном случае на производстве. Если суд установит, что речь идет о несчастном случае на производстве, работник сможет потребовать у работодателя недополученную компенсацию. То есть, при обращении в суд у работника возникает два требования: об установлении несчастного случая на производстве и о возмещении нанесенного ущерба».