Вопрос читателя: скрыл, что получил травму на производстве, как исправить ситуацию?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Трудовой инспекции:

«Когда работник из-за несчастного случая на производстве обращается к врачу, ему нужно обязательно сказать, что травма была получена при исполнении служебных обязанностей. Врач, который выявит у работника тяжелое нарушение здоровья, или выдаст из-за несчастного случая на производстве больничный лист, оповестит об этом Трудовую инспекцию. Также врач оповещает инспекцию о несчастном случае на производстве, приведшем к смерти.

Если работник и работодатель решают скрыть несчастный случай на производстве и работник не говорит правду об обстоятельствах получения повреждения, позже будет трудно доказать, что речь идет о несчастном случае на производстве, поскольку и возможные свидетели не обязаны помнить обстоятельств случившегося.

Таким образом, при несчастном случае на производстве нужно следить за тем, чтобы и врач, и работодатель были своевременно извещены о случившемся. Например, если работник пострадал так, что этого никто не видел, и он сообщает об этом только работодателю, который хочет это скрыть, у работника позже будет мало возможностей убедительно объяснить и доказать, что речь все же идет о несчастном случае на производстве.

Пострадавший, а также видевшие несчастный случай коллеги обязаны известить работодателя о случившемся. Если сразу это сделать невозможно, это нужно сделать при первой же возможности. Также советуем отправлять извещение, например, по электронной почте, чтобы после вы могли доказать факт сообщения.