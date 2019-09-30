Правительственная комиссия по климату обсудит строительство завода по рафинированию сланцевого масла

Риски строительства завода стоимостью свыше 600 миллионов евро связаны, прежде всего, с колебанием цен на топливо и сырье и окупаемостью проекта, а также с позициями по климатической политике и позициями общества.

Крупные производители сланцевого масла VKG и Eesti Energia объединили свои усилия и обещают, что от строительства завода выиграет вся Эстония.