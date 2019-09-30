Правительственная комиссия по климату обсудит строительство завода по рафинированию сланцевого масла

Правительственная комиссия по климату и энергетике обсудит, стоит ли и как поддерживать строительство завода по предварительному рафинированию сланцевого масла, в котором производители сланца видят возможность смягчить переход с фоссильного топлива на другие энергетические источники, передает ERR.
Риски строительства завода стоимостью свыше 600 миллионов евро связаны, прежде всего, с колебанием цен на топливо и сырье и окупаемостью проекта, а также с позициями по климатической политике и позициями общества.
Крупные производители сланцевого масла VKG и Eesti Energia объединили свои усилия и обещают, что от строительства завода выиграет вся Эстония.
По словам технического директора Viru Keemia Grupp Меэлиса Элдерманна, строительство завода еще в течение двадцати лет будет вписываться в рамки европейской и эстонской политики в области окружающей среды и смягчит переход с фоссильного топлива на другие источники энергии. В настоящее время VKG и Eesti Energia занимаются предварительным проектированием.