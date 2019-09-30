Пн, 30.09.2019
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Правительственная комиссия по климату обсудит строительство завода по рафинированию сланцевого масла

Завод по производству сланцевого масла в Аувере.

ФОТО: Peeter Langovits

Правительственная комиссия по климату и энергетике обсудит, стоит ли и как поддерживать строительство завода по предварительному рафинированию сланцевого масла, в котором производители сланца видят возможность смягчить переход с фоссильного топлива на другие энергетические источники, передает ERR.

Риски строительства завода стоимостью свыше 600 миллионов евро связаны, прежде всего, с колебанием цен на топливо и сырье и окупаемостью проекта, а также с позициями по климатической политике и позициями общества.

Крупные производители сланцевого масла VKG и Eesti Energia объединили свои усилия и обещают, что от строительства завода выиграет вся Эстония.

По словам технического директора Viru Keemia Grupp Меэлиса Элдерманна, строительство завода еще в течение двадцати лет будет вписываться в рамки европейской и эстонской политики в области окружающей среды и смягчит переход с фоссильного топлива на другие источники энергии. В настоящее время VKG и Eesti Energia занимаются предварительным проектированием.

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