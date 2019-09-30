Решение открыть ресторан в T1 вышло боком: фирма объявила о банкротстве

Ресторан Väike Gruusia был в T1 с самого начала и предлагал клиентам различные грузинские яства. К сожалению, несколько недель назад заведению пришлось закрыться, пишет Postimees.

«Причина в том, что совсем не было посетителей. Ресторан слаб в этом смысле», - сказал руководитель и собственник предприятия Тайво Тахула. Он не захотел более подробно комментировать банкротство.

Ранее Väike Gruusia OÜ также принадлежали рестораны на Балтийском вокзале и в торговом центре Pärnamäe, но теперь они переданы другому юридическому лицу и функционируют под торговой маркой Meie Gruusia. Ходатайство о банкротстве не повлияет на их деятельность, сказал Тахула.

Согласно коммерческому регистру, долг по налогам Väike Gruusia составляет более 20 000 евро, кроме того, фирма задолжала партнерам. В последнем представленном годовом отчете сказано, что в 2017 году предприятие при обороте в 130 000 евро получило прибыль в размере 7000 евро.