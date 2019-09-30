Инспекция предупреждает: в Эстонии действует не имеющая лицензии фирма инвестиционных услуг

Инспекция информирует инвесторов о том, что насколько известно надзорному органу, предприятие обращалось к жителям Эстонии и предлагало им инвестиционные услуги. Однако у Management Limited нет разрешения на оказание своих инвестиционных услуг в Эстонии, а значит - нет и права оказывать их.