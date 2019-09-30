Пн, 30.09.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел
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  • Инспекция предупреждает: в Эстонии действует не имеющая лицензии фирма инвестиционных услуг

Инспекция предупреждает: в Эстонии действует не имеющая лицензии фирма инвестиционных услуг

Rahakott, pangakaardid. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Финансовая инспекция предупреждает о компании GBL Management Limited, которая предлагает инвестиционные услуги, не имея на то соответствующей лицензии, пишет Postimees.

Инспекция информирует инвесторов о том, что насколько известно надзорному органу, предприятие обращалось к жителям Эстонии и предлагало им инвестиционные услуги. Однако у Management Limited нет разрешения на оказание своих инвестиционных услуг в Эстонии, а значит - нет и права оказывать их.

Список предприятий, у которых имеется выданная Финансовой инспекцией лицензия, можно найти на сайте инспекции.

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